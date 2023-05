A- A+

SAÚDE Teatro do Imip recebe encerramento da Semana da Enfermagem do Coren Pernambuco Durante cerimônia, profissionais da enfermagem serão condecorados com prêmio Ivanete Alves do Nascimento

A cerimônia de encerramento da Semana da Enfermagem 2023 promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) será nesta sexta-feira (19), a partir das 19h, no Teatro do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife.

A atividade será marcada pela entrega da terceira edição do Prêmio Ivanete Alves do Nascimento, que reconhece os profissionais de enfermagem que mais se destacaram durante o ano. Ao todo, quatro profissionais serão premiados nas categorias.

Ainda durante o evento, será realizada a entrega da Láurea Gleidson Monteiro dos Santos, condecoração que elenca personalidades que não integram o corpo de enfermagem, mas que atuam nas causas que contribuem para o desenvolvimento da profissão. A homenagem faz referência ao enfermeiro e mestre em educação, Gleidson Monteiro dos Santos.

Minimaratona

Ainda como parte do encerramento das atividades da Semana da Enfermagem 2023, o Recife receberá neste domingo (21), a primeira edição da Minimaratona da Enfermagem do Coren-PE (1ª Minenf). A largada e a chegada ocorrem no mesmo local, na Rua da Aurora, ao lado da escultura do caranguejo. A concentração está marcada para às 7h30 e a largada ocorre às 8h.

Os atletas farão um percurso único de cinco quilômetros pelas ruas do centro da cidade, às margens do Rio Capibaribe. Segundo a organização da prova, as vagas foram preenchidas em menos de uma hora após a abertura das inscrições. A expectativa é reunir 200 atletas, entre profissionais e amadores, todos do corpo da enfermagem. Os competidores vão receber camisa e numeração. Aqueles que completarem a prova ganharão medalha de participação.

