ciência Técnica com sangue jovem prolonga a vida de ratos em 22,7%, o equivalente a 130 anos humanos Estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Nanjing pode ajudar a combater o envelhecimento e doenças relacionadas a idade

Estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Nanjing descobriu que pequenas vesículas extracelulares (sEVs) do sangue de ratos jovens possuem a capacidade de prolongar a esperança de vida, rejuvenescer a fisiologia de todo o corpo e reverter alterações degenerativas relacionadas com a idade em ratos idosos. O trabalho foi publicado na Nature Aging.

No estudo, injeções semanais de sEVs jovens em camundongos machos de 20 meses de idade resultaram em um aumento médio da expectativa de vida para 1.031 dias, uma extensão de 22,7% da expectativa de vida típica de 840 dias de camundongos machos. Há anos cientistas do mundo inteiro tentam provar a eficácia da terapia de troca sanguínea na reversão do envelhecimento, entretanto, ainda não há evidências definitivas sobre o tema.

O rato que viveu mais tempo sobreviveu até 1.266 dias, o que equivale a 120-130 anos humanos. A infusão intravenosa de sEVs jovens em camundongos idosos alivia os fenótipos senescentes e melhora os declínios funcionais associados à idade em múltiplos tecidos (hipocampo, músculo, coração, testículos, ossos).

Este tipo de fator de rejuvenescimento demonstrou que é o mais eficaz para prolongar a vida útil. A terapia de restrição calórica, por exemplo, pode estender a expectativa de vida média para 978 dias (um aumento de 16,4%), enquanto a ingestão oral de metformina e nicotinamida pode aumentar em 889 dias (um aumento de 5,8%) e 875 dias (um aumento de 4,2%).

O estudo também revelou que os sEVs jovens estimulam a expressão de PGC-1α através de suas cargas de miRNA, melhorando em última análise as funções mitocondriais e aliviando os déficits mitocondriais em tecidos envelhecidos.

A mudança dinâmica dos miRNAs circulantes é uma marca registrada do envelhecimento. O acúmulo progressivo de miRNAs pró-envelhecimento e a perda de miRNAs rejuvenescedores no sangue perturbam a homeostase dos tecidos e exacerbam os déficits energéticos para a atividade fisiológica. Ou seja, manter miRNAs rejuvenescedores em circulação pode fornecer uma nova estratégia para modular terapeuticamente o processo de envelhecimento e minimizar o seu impacto na saúde e no bem-estar.

Dado que os sEVs jovens são veículos naturais que circulam na corrente sanguínea sem causar toxicidade ou imunogenicidade, a infusão de sEVs jovens pode servir como uma ferramenta versátil para combater o envelhecimento, abordar doenças relacionadas com a idade e melhorar a saúde ao longo da vida em indivíduos que já envelheceram.

