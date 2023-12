A- A+

Saúde Técnica de enfermagem coloca gestantes para dançar e viraliza nas redes Luzia Castro trabalha na Maternidade São Lucas, em Juazeiro do Norte, no Ceará; seus vídeos contam com milhões de visualizações

A passagem do grupo “RBD” pelo Brasil também rendeu outro tipo de passagem na Maternidade São Lucas, em Juazeiro do Norte, no Ceará. É lá que trabalha a técnica de enfermagem Luzia Castro, que viralizou colocando as gestantes prestes a dar à luz para dançar ao som de “Tras de Mi”. O vídeo conta com mais de 8 milhões de visualizações em apenas uma rede social.

Apesar da recente repercussão, o vídeo com a música dos “Rebeldes” não é o mais visto da conta de Luzia — a “versão obstétrica” de “Pipoca”, de Ana Castela, foi visto mais de 35 milhões de vezes no TikTok. Com mais de 600 mil seguidores, ela compartilha a rotina de aliviar as dores das mães que esperam o momento ideal para o parto normal.

— Tudo começou há 26 anos, quando minha experiência de parto normal não foi muito boa — conta Luzia. — As pessoas falam muito de violência obstétrica, e acredito que essa violência pode começar desde antes do contato médico, quando a pessoa é recepcionada na maternidade — acrescenta.

Motivada pela própria história, ela começou a ter outro olhar quando entrou para a área da saúde. As danças, em específico, começaram na pandemia, quando as pacientes não podiam ficar com acompanhantes na maternidade onde trabalha.

— Resolvi fazer diferente, conversar, dançar, colocar música na minha caixinha de som e assim começou — diz a técnica.

Hoje, além de trabalhar na rede pública do município, Luzia ainda atua como doula. Ela defende que a maternidade precisar ser mais reconhecida.

— É um momento de dor, tensão, medo, e quem é mulher sabe o que é passar nove meses com o bebê na barriga e ainda poder ter complicações, correr riscos — completa.

