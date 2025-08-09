A- A+

SAÚDE Técnica permite descongelar carne em 15 minutos; veja como fazer e quais erros evitar O truque rápido conhecido como 'método invertido do pote duplo' se tornou popular por sua simplicidade

Descongelar carne de última hora pode parecer uma tarefa impossível, mas existem métodos eficazes que podem ajudar. Lembre-se de que esta etapa é essencial para evitar áreas cruas e até mesmo o risco de doenças transmitidas por alimentos.

Qual é o truque para descongelar carne em 15 minutos?

Esse truque, conhecido como “método da panela dupla invertida ”, se tornou popular entre especialistas e amadores de culinária por sua simplicidade. O que o torna tão eficaz? Ele combina transferência de pressão e temperatura ambiente.

Para colocá-lo em prática, siga estes passos:

- Coloque uma panela vazia (de cabeça para baixo) no balcão ou na pia.

- Coloque a carne que você deseja descongelar em um saco hermético (sem papel alumínio ou outro tipo de embalagem) e coloque-o sobre a panela.

- Coloque outra panela (com a boca para cima) sobre a carne. Você pode enchê-la com água em temperatura ambiente (não quente) para acelerar o cozimento.

- Espere 15 minutos e sua carne estará pronta.

A pressão da panela superior distribui o contato direto com o metal, enquanto a base metálica da panela inferior acelera a transferência de calor. Isso ajuda a descongelar a carne em poucos minutos, independentemente do tamanho do corte.

Que erros você deve evitar ao descongelar carne?

Embora a ideia seja economizar tempo, você deve descongelar a carne sem comprometer seu sabor, textura e salubridade. Portanto, tome cuidado para não cometer erros como:

- Descongelar diretamente com água quente; caso contrário, a carne ficará cozida demais por fora e congelada por dentro.

- Deixar a carne no sol ou em temperatura ambiente por horas aumenta o risco de propagação de bactérias.

- Usar o micro-ondas se ele não tiver uma função específica para descongelar, pois ele pode cozinhar a carne nas bordas.

Além disso, tenha em mente que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não recomenda recongelar carne crua; é melhor cozinhá-la imediatamente.

Qual a melhor forma de conservar carne congelada?

- Em pequenas porções: Congele a carne em embalagens de no máximo 250 g. E, como mencionado acima, use sacos herméticos para evitar a entrada de ar.

- Etiquetagem: Anote a data em que você congelou a carne para garantir que ela dure mais do que o tempo médio de armazenamento seguro, que é de até 12 meses.

Se você precisa descongelar carne de forma rápida, segura e sem complicações, o método da panela dupla invertida será seu melhor aliado. Assim, você não precisará mais esperar por horas.

