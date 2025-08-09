S�b, 09 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado09/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Técnica permite descongelar carne em 15 minutos; veja como fazer e quais erros evitar

O truque rápido conhecido como 'método invertido do pote duplo' se tornou popular por sua simplicidade

Reportar Erro
Aprenda como descongelar carne em 15 minutosAprenda como descongelar carne em 15 minutos - Foto: Freepik

Descongelar carne de última hora pode parecer uma tarefa impossível, mas existem métodos eficazes que podem ajudar. Lembre-se de que esta etapa é essencial para evitar áreas cruas e até mesmo o risco de doenças transmitidas por alimentos.

Qual é o truque para descongelar carne em 15 minutos?

Esse truque, conhecido como “método da panela dupla invertida ”, se tornou popular entre especialistas e amadores de culinária por sua simplicidade. O que o torna tão eficaz? Ele combina transferência de pressão e temperatura ambiente.

Leia também

• Fabiano, da dupla com César Menotti, perdeu 52 quilos; saiba como

• Ozempic pode enfraquecer músculos mesmo que o tamanho muscular permaneça estável, aponta estudo

Para colocá-lo em prática, siga estes passos:

- Coloque uma panela vazia (de cabeça para baixo) no balcão ou na pia.

- Coloque a carne que você deseja descongelar em um saco hermético (sem papel alumínio ou outro tipo de embalagem) e coloque-o sobre a panela.

- Coloque outra panela (com a boca para cima) sobre a carne. Você pode enchê-la com água em temperatura ambiente (não quente) para acelerar o cozimento.

- Espere 15 minutos e sua carne estará pronta.

A pressão da panela superior distribui o contato direto com o metal, enquanto a base metálica da panela inferior acelera a transferência de calor. Isso ajuda a descongelar a carne em poucos minutos, independentemente do tamanho do corte.

Que erros você deve evitar ao descongelar carne?

Embora a ideia seja economizar tempo, você deve descongelar a carne sem comprometer seu sabor, textura e salubridade. Portanto, tome cuidado para não cometer erros como:

- Descongelar diretamente com água quente; caso contrário, a carne ficará cozida demais por fora e congelada por dentro.

- Deixar a carne no sol ou em temperatura ambiente por horas aumenta o risco de propagação de bactérias.

- Usar o micro-ondas se ele não tiver uma função específica para descongelar, pois ele pode cozinhar a carne nas bordas.

Além disso, tenha em mente que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não recomenda recongelar carne crua; é melhor cozinhá-la imediatamente.

Qual a melhor forma de conservar carne congelada?

- Em pequenas porções: Congele a carne em embalagens de no máximo 250 g. E, como mencionado acima, use sacos herméticos para evitar a entrada de ar.

- Etiquetagem: Anote a data em que você congelou a carne para garantir que ela dure mais do que o tempo médio de armazenamento seguro, que é de até 12 meses.

Se você precisa descongelar carne de forma rápida, segura e sem complicações, o método da panela dupla invertida será seu melhor aliado. Assim, você não precisará mais esperar por horas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter