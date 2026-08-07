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CRIME Técnicas de enfermagem denunciam que foram vítimas de estupro em hospitais públicos do Recife Defesa das vítimas informou que os crimes foram praticados por servidores públicos, também técnicos de enfermagem, em áreas de descanso das unidades hospitalares

Duas técnicas de enfermagem denunciaram casos de estupro em dois hospitais estaduais localizados no Recife. Segundo a defesa das vítimas, os abusos sexuais foram praticados por dois servidores públicos, também técnicos de enfermagem, em áreas de descanso das unidades hospitalares.

À Folha de Pernambuco, o advogado Jefferson Neves, do escritório Neves e Rocha, contou que o primeiro crime aconteceu no Hospital da Restauração (HR), no Derby, Centro da capital pernambucana, em junho de 2024. Já o outro caso foi no Hospital Getúlio Vargas (HGV), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, em março deste ano. O nome das vítimas e dos denunciados não foram divulgados.

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) afirmou que os dois técnicos de enfermagem acusados foram afastados preventivamente das suas funções nos hospitais.

Caso no HR

Primeiro caso aconteceu em junho de 2024, Hospital da Restauração, no Recife. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

De acordo com o advogado, o primeiro caso aconteceu no setor de endoscopia do HR, e a vítima estava dormindo. "Ela acordou já com o estuprador com a boca nos seios dela e tocando nas partes íntimas dela", afirmou Jefferson Neves.

Como informou a defesa, o homem chegou a ser condenado em primeira e segunda instâncias por crime de estupro. Quando tudo aconteceu, ele também foi suspenso das atividades no hospital, mas, como é servidor público, ao fim desse prazo previsto, voltou às atividades.

A vítima também segue trabalhando no local, mas em outro setor. Ainda assim, de acordo com o advogado, ela "vê o agressor constantemente" nas dependências do hospital, o que lhe causa ainda mais ansiedade.

Caso no HGV

Segundo crime denunciado foi em março de 2026, no Hospital Getúlio Vargas, no Recife. - Foto: Rafael Furtado/Arquivo/Folha de Pernambuco

No segundo caso, a técnica de enfermagem estava dormindo na sala de repouso misto do HGV quando acordou com um dos acusados tocando em suas partes íntimas.

"Ela acordou assustada com ele apalpando as suas partes íntimas. Ela então gritou e outras testemunhas chegaram, foram para a delegacia e o caso foi registrado na Delegacia do Cordeiro", explicou.

'Traumatizadas'

Jefferson Neves explicou, ainda, que as vítimas seguem muito abaladas com toda a situação. Ambas recebem apoio psicológico nas instituições, mas precisam enfrentar desafios diários para trabalhar e viver depois de sofrerem os abusos.

"Elas estão traumatizadas. Elas tomam medicação diariamente e trabalham sob o efeito de medicação ali para conter a ansiedade, o pânico. As vidas delas não são mais normais. Estão marcadas por esse episódio. O sonho delas é sair da área de saúde, mas não saem porque não têm outra profissão", disse.

Mais quatro mulheres procuraram o advogado

O advogado informou ainda que, após o caso tornar-se público, mais quatro mulheres funcionárias de um hospital no Recife procuraram o escritório relatando que foram vítimas de abuso sexual no trabalho.

Essas mulheres, no entanto, ainda não decidiram se vão denunciar os casos na polícia porque "temem por perder o emprego", já que não são servidoras estatuárias, enquanto os abusadores são. Ainda de acordo com o advogado, o hospital e o nome das vítimas não podem ser mencionados, mas os casos são conhecidos internamente pelos funcionários.

"Elas ainda não registraram Boletim de Ocorrência. A gente está fazendo o acompanhamento, a escuta, para encorajá-las a fazer o primeiro passo. Temos um encontro com elas na segunda-feira (10) para discutir isso, mas até agora elas não se posicionaram a respeito", explicou.

Desafio em reportar casos de violência sexual

O advogado também explicou que, em casos dessa complexidade, é muito difícil que as vítimas de fato reportem que sofreram abusos. A pressão da sociedade, medo do julgamento interno e externo, além da própria integridade física, são alguns dos fatores para essa subnotificação.

"A dificuldade de atender esses casos é porque as mulheres não querem que se tornem públicos. Elas têm muito medo da publicidade porque a sociedade questiona muito se é verdade, se não é, e coloca elas sempre na posição de culpada. Outro ponto de dificuldade de atender essas clientes é que elas estão sempre comovidas por emoções quando relembram o fato. Então a gente precisa ter um trabalho também emocional muito forte para não se envolver ali emocionalmente", afirmou.

A defesa das vítimas também cobrou agilidade da Justiça nos processos. "O estado não promover a celeridade nos processos acaba desencorajando essas mulheres a tomar uma ação porque elas vEem outras situações semelhantes sem resolução e punição", pontuou.

O que diz a SES-PE

Por meio de nota, a secretaria afirmou que "repudia qualquer forma de violência, incluindo importunação ou assédio sexual". Também abriu Processos Administrativos Disciplinares (PADs), que "seguem em tramitação, respeitando os fluxos e prazos legais".

"A SES-PE explica, ainda, que o procedimento administrativo tramita de forma independente da esfera criminal", completou.

A secretaria também afirmou que "tanto o HR quanto o HGV possuem espaços para repouso separados por gênero". "Além disso, as gestões das unidades intensificaram ações de orientação e campanhas internas de combate à violência contra a mulher, com reforço dos canais de denúncia", reiterou.

A reportagem questionou a SES-PE sobre a realocação de um dos suspeitos às atividades na unidade, onde, assim como a vítima, segue trabalhando. A Folha de Pernambuco busca ainda resposta sobre o apoio prestado às técnicas de enfermagem das unidades. Até a última atualização, não houve retorno, mas o canal segue aberto.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) também foi procurada pela reportagem. A corporação tenta localizar as denúncias para emitir nota sobre a investigação.



Coren-PE acompanha o caso

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), por meio de nota, informou que "acompanha com atenção" o caso e que "presta irrestrita solidariedade às profissionais, tendo consciência sobre a profundidade da dor e das marcas que violências desse grau provocam nas vítimas".

"O Coren-PE reforça seu posicionamento de absoluto repúdio e intolerância a situações de agressão de qualquer natureza praticada contra profissionais de Enfermagem e se coloca à disposição das denunciantes, oferecendo apoio e acolhimento", completou.

O Conselho também afirmou que todas as informações que recebeu sobre os casos vieram da imprensa, e manifestou "significativa estranheza por ainda não ter sido formalmente notificado pelas autoridades públicas". Ainda assim, já mobilizou o departamento de ética do Coren, que se coloca à disposição do Poder Público.

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