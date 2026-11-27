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SÃO PAULO Técnico de enfermagem é preso após 3 mortes suspeitas em UTI de Santa Casa do interior de SP Os óbitos foram registrados em um intervalo de cerca de 2h na quinta-feira, 26, e são investigados pela Polícia Civil

Um técnico de enfermagem foi preso em flagrante suspeito de envolvimento nas mortes de três pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, no interior de São Paulo.

Os óbitos foram registrados em um intervalo de cerca de 2h na quinta-feira, 26, e são investigados pela Polícia Civil.

Em comunicado, a Santa Casa informou que foi notificada às 5h40 de quinta-feira sobre os três óbitos na UTI. Após ouvir os profissionais que estavam de plantão, a Diretoria Técnica determinou a abertura de uma sindicância interna para apurar as circunstâncias das mortes.

Às 9h, representantes do hospital compareceram à autoridade policial para registrar um boletim de ocorrência e entregaram cópias dos prontuários dos pacientes.

A instituição também instaurou um procedimento no Comitê de Ética e afastou o colaborador de suas atividades como medida de cautela.

Após a análise inicial do caso pela Polícia Judiciária, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais, que devem auxiliar na identificação das causas dos óbitos.

A Santa Casa afirmou que continuará colaborando com as autoridades e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.

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