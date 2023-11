A- A+

FLAGRANTE Técnico de enfermagem é preso, no Hospital da Polícia Militar de Pernambuco, por importunação sexual Prisão aconteceu no último domingo (12), depois que a vítima denunciou o caso; PCPE investiga caso

Uma situação de importunação sexual resultou na prisão de um técnico de enfermagem no último domingo (12), no Hospital da Polícia Militar de Pernambuco, no bairro do Derby, área central do Recife.

A vítima, uma técnica de enfermagem, que não teve o nome divulgado, denunciou o caso. O suspeito, preso em flagrante, que também não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, Zona Norte do Recife. O homem faz parte de uma empresa que presta serviços à PMPE.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco afirmou que “o funcionário foi afastado, preventivamente, das suas atividades no hospital, enquanto há uma apuração interna sobre o caso. O superior dele, responsável pelo contrato, já foi informado do ocorrido”.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que disse, também por meio de nota, estar apurando o caso.



Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Chanceler de Israel diz que 'pressão internacional' devido à guerra em Gaza aumentará