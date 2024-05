Técnico de Enfermagem é preso por venda de atestados médicos em unidade de saúde de Ipojuca

A- A+

Um técnico de Enfermagem de 23 anos, que atuava na rede municipal de saúde de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, foi preso pela venda de atestados médicos com assinatura e carimbo de outros profissionais.

A prisão em flagrante ocorreu nessa quinta-feira (2), em um estabelecimento de saúde no centro de Ipojuca, após ele ser encontrado no local realizando a venda de atestados médicos.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região de Porto de Galinhas relacionados ao caso.

Um dos mandados foram cumpridos na unidade de saúde onde um dos investigados atuava. Os outros dois alvos também são funcionários da unidade, segundo a PCPE.

"Cabe apontar que as investigações indicaram que no local são realizados atendimentos a traficantes de forma clandestina, sem o devido registro na unidade, sobretudo após confrontos com a polícia, com vistas a evitar que tais criminosos sejam localizados pelas forças policiais", afirmou a corporação.

Há, ainda, a suspeita da subtração de medicamentos e itens de higiene pessoal da unidade de saúde, entre outras práticas ilícitas.

O técnico de enfermagem, que não teve o nome divulgado, foi autuado por falsa identidade/ falsidade ideológica, e encaminhado para a delegacia da cidade.

Por meio de nota, a Prefeitura de Ipojuca informou que acompanha o caso envolvendo um servidor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, preso nessa quinta-feira.

"Reforça ser contra qualquer tipo de delito ou situação que possa refletir na má utilização de recursos públicos e dará total apoio às investigações realizadas pela Polícia Civil, além de, internamente, abrirá processo administrativo para apurar as denúncias e aplicar as medidas necessárias", informou a prefeitura.

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) também se manifestou sobre o caso e disse que o Núcleo de Ética e Disciplina Profissional e a Procuradoria Jurídica da autarquia já estão apurando as circunstâncias que resultaram na prisão do profissional.

"O Coren-PE ressalta ainda que após a análise das informações não descarta tomar as medidas cabíveis de acordo com a Resolução Cofen 706/2022. O Coren-PE aproveita para reiterar o compromisso com a garantia de uma prática profissional de enfermagem ética, ratificando uma assistência de saúde segura à toda a sociedade pernambucana", afirmou a nota.

Detalhes sobre o caso serão informados em coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (3), no Recife.

