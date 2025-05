A- A+

RIO DE JANEIRO Técnico de enfermagem é preso suspeito de estuprar paciente em hospital particular no Rio Vítima, que estava lúcida no momento da violência sexual, procurou a polícia

Policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova) prenderam, nesta terça-feira, um técnico de enfermagem que suspeito de estuprar uma paciente em um hospital particular no Rio de Janeiro.



O crime ocorreu no dia 30 do mês passado e, após investigação e trabalho de inteligência, o homem foi localizado no bairro do Rio Comprido, na Zona Norte da cidade.

De acordo com a investigação, homem usou o pretexto de realizar higienização da vítima para abusar sexualmente dela. A mulher, que estava lúcida no momento do estupro, procurou a Polícia Civil, que começou a apurar o crime imediatamente.

Após o estupro, o suspeito não retornou ao hospital. A polícia, então, pediu a prisão preventiva do técnico de enfermagem, que foi deferida pela Justiça. Os policiais civis cumpriram, nas primeiras horas desta terça, o mandado de prisão. O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

