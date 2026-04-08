Técnicos que construíram Velódromo e engenheiros avaliam impactos do incêndio na pista

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O prefeito Eduardo Cavaliere disse que a situação está controlada no incêndio que atingiu o Velódromo e o Museu Olímpico, cuja cobertura sofreu um incêndio na manhã desta quarta-feira. Segundo Cavaliere, os bombeiros estão fazendo trabalho de rescaldo. Uma equipe de engenheiros que atuou na construção do espaço está fazendo uma avaliação das condições da pista de ciclismo, para determinar quando poderá ser reaberta.

Cavaliere, que está no local desde cedo, disse que a área da pista não foi afetada pelo fogo, mas é necessário avaliar os eventuais impactos, por conta do acionamento de sistema contra incêndios. Sobre o museu, disse que fora uma área pontual, que foi atingida, todo o acervo, que tem seguro, está preservado.

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— A informação mais importante é que nada do acervo foi impactado ou perdido. Tudo preservado. Vai ser necessária essa intervenção para reabrir o museu no momento em que esse trabalho for concluído. Com relação ao Velódromo, como a gente já tinha dito mais cedo, nada da estrutura foi impactado. Agora a gente está com um time de engenheiros e equipe técnica da prefeitura, que fez parte da construção do Velódromo para fazer uma avaliação, com a Confederação de Ciclismo, que está chegando aqui, para avaliar a pista.

A respeito de um evento de esgrima que estava sendo realizado no local, disse que já conversou com a confederação responsável e explicou que as competições não poderão prosseguir no local. Alguns atletas que chegaram ao Velódromo se dirigiram para a Arena 1, onde parte do evento está acontecendo.

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