CHUVAS Tecnologia, contenção de encostas, macrodrenagem, limpeza de canais, ecobarreiras e mais; confira Detalhes do projeto foram anunciados pelo prefeito do Recife, João Campos, nesta quinta-feira (23)

A Prefeitura do Recife lançou, nesta quinta-feira (23), a Ação Inverno 2023, pensando na chegada da estação, que acontece entre os meses de junho e setembro neste ano. Contenção de encostas, limpeza de canal, macrodrenagem, ecobarreiras e eliminação de pontos de alagamentos são algumas das medidas implementadas.

De acordo com o prefeito João Campos, o valor investido cresceu mais da metade em relação ao ano passado, tornando-se o maior da história. Ao montante total, estão adicionados R$ 66 milhões do Governo Federal para obras de encostas.

Em janeiro as primeiras ações, como limpezas dos canais, começaram a sair do papel. O conjunto de intervenções acontece com o intuito maior de minimizar os impactos das chuvas na cidade.

A Defesa Civil da cidade destinará recursos para obras do Programa Parceria e aplicação de geomanta. O trabalho inclui a aplicação de 32 mil m² de geomanta e 3,5 milhões de m² de lonas plásticas. Além disso, a Defesa Civil promoverá 55 mil vistorias, 12 mil visitas porta a porta, dois mutirões por semana em comunidades, ações educativas nas escolas e execução de mais de mil obras do Programa Parceria, 20% a mais do que no ano passado.

Os serviços do Programa Parceria incluem tratamento de encosta com soluções técnicas de rip rap, tela argamassada e alvenaria armada; melhoria de infraestrutura com implantação de acessos, microdrenagem e corrimão; e melhorias habitacionais. Anteriormente, o Parceria havia sido premiado com o Pergaminho de Honra do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat).

Abaixo, veja como funcionará as medidas da Ação Inverno 2023

Tecnologia > Utilizará a integração de dados para decisões, cruzando informações de várias plataformas, como aplicativos de monitoramento de trânsito, satélite, radar e tábua de maré, em tempo real. Também vão ser utilizados dados meteorológicos a partir de equipe da prefeitura e será realizada a gestão das vagas de abrigos de forma online.

Novos protocolos > A prefeitura emitirá à população níveis diferentes de alertas de acordo com o cruzamento de alguns dados, indo do Mobilização, quando equipes municipais forem convocadas para monitoramento da situação, mas ainda não há impacto significativo na rotina da cidade; passando pelo Atenção, quando é identificada algumas ocorrências na cidade e, dependendo da localização, sua rotina pode ser impactada. As equipes municipais já estão em ação para reverter a situação; em seguida o de Alerta, quando a rotina da cidade é impactada pelo agravamento das condições climáticas e, para evitar novas ocorrências; por fim, o Emergência, quando a cidade é impactada por condições climáticas extremas. A orientação é de permanecer em casa, exceto se houver risco de deslizamento, inundação ou desabamento. Nestes casos, é necessário entrar em contato com a Defesa Civil e uma ampla força-tarefa municipal será acionada .

Contenção de encostas > Investimentos de R$ 70 milhões em grandes obras de contenção de encostas, que se somam às 55 intervenções desse tipo entregues entre 2021 e 2022. Entre as comunidades beneficiadas estão: Jardim Monteverde, Vila dos Milagres, Córrego do Jenipapo, Alto José Bonifácio, Ibura, Jordão, Brejo da Guabiraba, Nova Descoberta, Bomba do Hemetério, Lagoa Encantada, Vasco da Gama, Linha do Tiro. O pacote tem o total de 50 encostas.

A construção de novas encostas na cidade será reforçada por um convênio firmado entre a Prefeitura do Recife e o Governo Federal, que aportará R$ 66 milhões para a realização de obras em 22 comunidades do Recife.

As intervenções nas barreiras garantem estabilidade e segurança às construções nos seus entornos, evitando deslizamentos e outros acidentes. Cada intervenção é composta por um pacote de serviços de acordo com a necessidade de cada setor de risco. Os projetos executados são compostos por muros de arrimo, revestimento de tela argamassada, muretas de proteção, drenagem, corrimão e pavimentação.

Macrodrenagem > A Prefeitura do Recife também investe em obras de macrodrenagem, que são essenciais para a melhoria do escoamento das águas de chuva na cidade. Será construído o Parque Alagável, dentro do projeto de urbanização e alargamento das margens do Rio Tejipió, nas proximidades da Avenida Recife, entre os bairros de Areias e do Ipsep. Os canais Parnamirim e Ibiporã serão beneficiados com serviços como revestimento de calha, urbanização e drenagem, a cargo da Autarquia de Urbanização do Recife (URB). Os canais Santa Rosa e ABC vão ser contemplados com obras de urbanização em um trecho, com melhorias como pavimentação da via, passeio e iluminação. O investimento total em macrodrenagem será de R$ 12,8 milhões.

Limpeza de canais > Em janeiro, aconteceram intervenções da Ação Inverno com a limpeza do Canal do Jordão. Os serviços continuarão para beneficiar os 99 canais que cortam o município.

Além disso, a Emlurb tem levado educação socioambiental para sensibilizar a população sobre a importância de não jogar lixo nos canais, galerias e encostas. Esse trabalho será realizado durante todo o ano, assim como a limpeza de galerias e canaletas, manutenção da arborização urbana, capinação, remoção de entulhos, intensificação da manutenção de pavimentos das vias e a recuperação de escadarias, muros de arrimo e pontilhões, que também fazem parte das atribuições do órgão.

Eliminação dos pontos de alagamento > Outra importante intervenção é a eliminação de pontos críticos de alagamento. Este ano, mais cinco pontos serão atacados para minimizar os efeitos das chuvas em logradouros públicos. Além disso, a Emlurb vai atuar na recuperação da parede de contenção de oito canais; recuperação de 273 escadarias e suas canaletas; recuperação ou implantação de corrimão em escadarias, num total de 14,3 mil metros; e requalificação de passeios públicos em 112 logradouros.

Ecobarreiras > A implantação de Ecobarreiras nos canais da cidade, ainda em caráter experimental, teve início no segundo semestre do ano passado, sendo colocadas em três diferentes locais: Canal de Setúbal; Canal do Jordão; e Canal Vasco da Gama (Arruda). Até janeiro deste ano, foram retiradas 140 toneladas de resíduos descartados de forma incorreta nos sistemas de drenagem do município. Agora, a Emlurb irá instalar, até o final de julho, mais sete dispositivos de Ecobarreiras em outros canais, totalizando 10 pontos de retenção de lixo.

Ciência > Quatro projetos aprovados ano passado no Edital de Apoio a Projetos de Prevenção, Preparação e Mitigação de Incidentes Climáticos da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) começam a ser executados neste ano, contribuindo com a formulação e planejamento das políticas públicas.

Assistência Social > A Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas (SDSDHJPD) oferecerá proteção no Abrigo Emergencial para assegurar o acolhimento das famílias que tenham sofrido eventuais transtornos em função das fortes chuvas, alagamentos, ou desabamento de barreiras. É preciso que as pessoas sejam encaminhadas pela Defesa Civil do município. Além disso, os profissionais da assistência podem orientar as famílias a acessar outros benefícios sociais. Estão envolvidos cerca de 50 profissionais, entre assistentes sociais, psicólogos e técnicos.

Trânsito > A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também está integrada à Ação Inverno 2023, intensificando as ações para diminuir os possíveis transtornos ocasionados pela chuva. Além dos 578 agentes de trânsito, que estarão fiscalizando as vias e dando apoio ao tráfego em pontos críticos todos os dias, 160 orientadores de trânsito, dispostos em pontos fixos e em viaturas e motos, estarão auxiliando no trabalho de operação de tráfego nos principais corredores viários do Recife, priorizando os locais que possuem pontos de alagamento. São 738 profissionais envolvidos, que ficam em contato direto com a Central de Operações de Trânsito (COT), responsável por monitorar o tráfego da cidade através de 207 câmeras.

Para manter a rede semafórica da cidade em funcionamento, que conta com 708 equipamentos, a CTTU instalou nobreaks em 110 deles. O nobreak é responsável por dar funcionamento de até quatro horas ao semáforo em caso de falta de energia.

Saúde > Os serviços de pronto atendimento e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), assim como toda a estrutura da Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife, estarão de prontidão, podendo ser utilizados e mobilizados, caso seja necessário. Além disso, a Sesau vai intensificar os trabalhos de controle de vetores e roedores na capital pernambucana. O trabalho, que já acontece rotineiramente, inclui as visitas domiciliares de agentes de saúde ambiental e controle de endemias (Asaces) para orientação da população a respeito das principais medidas para evitar a presença de focos de vetores e outros animais, minimizando os riscos de doenças como leptospirose, arboviroses e acidentes por animais peçonhentos.

Governo > A Secretaria de Governo e Participação Social (Segov) disponibilizará cerca de 50 trabalhadores, entre gerentes, coordenadores e demais servidores de área, para o trabalho de mobilização comunitária em caso de necessidade, verificando in loco as necessidades das comunidades e bairros para fazer encaminhamentos com as solicitações para obras e serviços.

Guarda Municipal > A Guarda Civil Municipal do Recife também atuará no suporte à Ação Inverno 2023. A Defesa Civil vai contar com 50 agentes de segurança da corporação, que ficarão à disposição no apoio da operação. A GCMR vai ajudar, em caso de necessidade, na evacuação de famílias e isolamento das áreas afetadas. A GCMR manterá efetivo fixo nos abrigos temporários e pontos de arrecadação de donativos.

Promorar > Além da Ação Inverno, a Prefeitura do Recife aprovou a operação de crédito de mais de R$ 1,3 bilhão junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para investimentos em infraestrutura e habitabilidade nas comunidades de baixa renda da cidade.

