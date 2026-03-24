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MEIO AMBIENTE TEDxAmazônia 2026 será realizado pela 1ª vez fora do Brasil Evento acontece no Equador e conecta Andes e floresta amazônica

O TEDxAmazônia 2026 será realizado, pela primeira vez, fora do Brasil. A próxima edição do evento acontecerá entre os dias 27 e 30 de agosto, no Equador, nas cidades de Baños e Puyo. Haverá uma colaboração inédita com o TEDxQuito e a ideia é ampliar o alcance da iniciativa dentro da própria Bacia Amazônica.

Com o tema Donde Todo Conecta / Onde Tudo se Conecta, o encontro propõe uma leitura integrada da Amazônia como um sistema vivo que se estende desde as geleiras da Cordilheira dos Andes até a floresta tropical, influenciando o equilíbrio climático global.

“Levar o TEDxAmazônia ao Equador é reconhecer que a Amazônia não pode ser pensada a partir de fronteiras nacionais. Estamos falando de um sistema vivo que conecta montanhas, rios, florestas e pessoas. Essa edição representa um passo estratégico para posicionar soluções amazônicas no centro das decisões globais”, diz Rodrigo V. Cunha, organizador licenciado do TEDxAmazônia.

A escolha das cidades-sede de 2026 visa a uma maior conexão territorial. Baños, localizada aos pés dos Andes, é considerada porta de entrada para a Amazônia equatoriana, enquanto Puyo já está inserida na floresta. A proposta é que o próprio território traduza a narrativa do evento, conectando montanha e selva como partes de um mesmo sistema ecológico e cultural.

“Estamos construindo uma ponte concreta entre os Andes e a Amazônia equatoriana. Mais do que um evento, é um movimento que convida à ação diante da crise climática, reforçando que tudo está conectado; decisões políticas, economias, culturas e ecossistemas”, diz Mariana Camardelli, diretora-geral do TEDxAmazônia.

As pré-inscrições para acompanhar o evento já estão abertas e os interessados deverão passar por um processo seletivo. O período de candidatura será de dez dias, com resultado previsto até o fim de abril. Também será aberto, no mesmo intervalo, um processo para indicação de palestrantes.

“Esta primeira colaboração entre eventos TEDx independentes traz as Vozes dos Andes e as 'Vozes da Floresta' para um diálogo singular. Através de uma lente global, não estamos apenas falando sobre mudanças climáticas — estamos traçando o caminho da água que flui de nossas geleiras para os rios que sustentam os pulmões dos quais o mundo depende”, afirma Verônica Reed, organizadora do TEDxQuito e co-organizadora desta edição.

A curadoria do evento contará com um conselho consultivo formado por lideranças ligadas à proteção da floresta e organizações que atuam na Amazônia, incluindo instituições nacionais e internacionais com atuação em clima, biodiversidade e bioeconomia.

Criado em 2010, em Manaus, o TEDxAmazônia reúne lideranças, cientistas, ativistas e comunidades para discutir soluções e caminhos para a região. Após hiato de mais de uma década, o evento foi retomado em 2023 e vem ampliando sua atuação, consolidando-se como um espaço de debate sobre a crise climática e o futuro da Amazônia.

A Agência Brasil cobriu as últimas edições do evento em 2024, em Manaus, e em 2025, em Belém. Uma delas deu origem a série de matérias e ao podcast Trilhas Amazônicas.

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