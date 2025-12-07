A- A+

"alto risco" Teerã anuncia retorno dos EUA de cerca de 50 iranianos devido a restrições migratórias Irã e os Estados Unidos não possuem relações diplomáticas desde 1980

Teerã anunciou, neste domingo (7), que cerca de 50 iranianos retornarão dos Estados Unidos em breve devido às restrições migratórias do governo do presidente Donald Trump aos cidadãos de 19 países considerados de alto risco, incluindo o Irã.

"Nos próximos dias, entre 50 e 55 cidadãos iranianos voltarão ao país", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baghai.

Segundo a emissora americana CNN, eles devem chegar ao Irã neste domingo, após uma escala no Kuwait.

"Este é o segundo grupo que retorna ao Irã nos últimos meses", disse Baghai em coletiva de imprensa.

Em setembro, 120 iranianos tiveram que deixar os Estados Unidos e retornar ao seu país.

O anúncio veio após o governo Trump decidir, na terça-feira, suspender a análise de todos os pedidos de residência ou naturalização de pessoas procedentes de 19 países considerados de alto risco. Dias depois de um ataque a tiros em Washington que envolveu um afegão.

"Em relação aos iranianos, parece-nos evidente que estas pressões são motivadas por considerações políticas", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

O Irã e os Estados Unidos não possuem relações diplomáticas desde 1980, após a tomada de reféns na embaixada americana em Teerã que seguiu à Revolução Islâmica.

Em junho, Trump já havia ordenado que cidadãos de 12 países, incluindo o Irã, fossem impedidos de entrar nos Estados Unidos.

Neste domingo, o Baghai também rejeitou as "acusações das autoridades americanas", segundo as quais os cidadãos iranianos que devem retornar "teriam infringido a legislação de imigração".

