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Guerra Teerã avalia plano para que presidentes de Irã e EUA assinem acordo à distância Teerã havia informado anteriormente que os Estados Unidos e o Irã seriam representados, respectivamente, pelo vice-presidente americano, JD Vance, e pelo presidente do Parlamento e principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf

O Ministério das Relações Exteriores de Teerã afirmou nesta quarta-feira (17) que avalia a possibilidade de os presidentes dos Estados Unidos e do Irã assinarem remotamente o protocolo de acordo que busca pôr um fim à guerra no Oriente Médio, em um encontro previsto para ocorrer na Suíça.

"Até o momento, nossos planos para a reunião" prevista para sexta-feira, na Suíça, "não mudaram" e, "quanto à assinatura do memorando de entendimento, uma das ideias é que ela seja realizada pelos presidentes de ambos os países, algo que está sendo avaliado neste momento", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei.

Mas, "em princípio, isso seria feito à distância", esclareceu.

Teerã havia informado anteriormente que os Estados Unidos e o Irã seriam representados, respectivamente, pelo vice-presidente americano, JD Vance, e pelo presidente do Parlamento e principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Da cúpula do G7, na cidade francesa de Evian, o presidente Donald Trump indicou que o texto seria assinado "em breve", "talvez" na quinta-feira ou na sexta-feira.

Ao ser questionado se pretendia permanecer na Europa para a assinatura, Trump respondeu que "poderia" ficar, mas acrescentou: "não é o tipo de documento que eu deveria assinar".

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