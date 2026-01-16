Sex, 16 de Janeiro

Teerã está há dias sem sinais de protestos, mas clérigo linha-dura do Irã pede execuções

A repressão severa, que deixou vários milhares de pessoas mortas, parece ter conseguido sufocar as manifestaçõe

As forças de segurança iranianas usando gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes no bazar de Teerã.As forças de segurança iranianas usando gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes no bazar de Teerã. - Foto: UGC / AFP

Enquanto o Irã retornava a uma calma inquieta após uma onda de protestos que resultou em uma repressão severa, um clérigo linha-dura sênior pediu nesta sexta-feira (16) a pena de morte para manifestantes detidos e ameaçou diretamente o presidente dos EUA, Donald Trump - evidência da raiva que domina as autoridades na República Islâmica.

A repressão severa, que deixou vários milhares de pessoas mortas, parece ter conseguido sufocar as manifestações, que começaram em 28 de dezembro de 2025 devido à economia debilitada do Irã e logo se transformaram em protestos desafiando diretamente a teocracia do país.

Não há sinais de protestos há dias em Teerã, onde as compras e a vida nas ruas voltaram à normalidade aparente, embora um apagão na internet de uma semana continue. As autoridades não relataram qualquer agitação em outras partes do país.

A Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, com sede nos EUA, fixou nesta sexta-feira a quantidade de mortos em 2.797 O número continua a aumentar.

O príncipe herdeiro exilado do Irã, Reza Pahlavi, instou os EUA a cumprirem sua promessa de intervir, chamando Trump de "um homem de palavra". Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

