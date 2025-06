Tela não absorvível para hérnia: entenda procedimento cirúrgico feito pela mulher de Alexandre Frota

A- A+

A mulher do ex-deputado Alexandre Frota, Fabiana Frota, realizou nesse domingo (1) uma cirurgia para a remoção de uma tela não absorvível que foi instalada no seu abdômen. A tela havia sido inserida há 9 anos no local, com a função de barreira de proteção, por conta de um tratamento para diástase e hérnia umbilical.

Porém, o objeto passou a causar problemas a Fabiana, como dores, deformações locais e, por isso, também comprometeu a aparência do abdômen.



Devido a novas tecnologias, possibilitadas pela cirurgia robótica, a influencer de 45 anos decidiu fazer a retirada da prótese.

Segundo a influencer, quando fez a primeira cirurgia, as telas absorvíveis atuais — que se dissolvem no corpo após serem inseridas e causam menor risco de desconforto a longo prazo — ainda não eram utilizadas de praxe.

Assim, além da retirada da tela, a hérnia umbilical foi corrigida e ela passou por uma plicatura da diástase, com a pele sendo colada novamente aos músculos. A cirurgia foi considerada de alto risco pelos médicos, mas Fabiana recebeu alta e está em recuperação no período de pós-operatório.

O que é a hérnia?

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, a hérnia é o escape de um ou mais órgãos através da parede abdominal devido a má formação ou enfraquecimento da parede muscular ou no tecido conjuntivo que protege os órgãos internos.

Segundo a Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal (SBH), as hérnias da parede abdominal, incluindo a hérnia umbilical, afetam cerca de 28 milhões de brasileiros.

Como a hérnia umbilical afeta a saúde?

A hérnia umbilical é uma protuberância que se desenvolve na região do umbigo. A condição é mais comum em crianças, mas também pode afetar pessoas adultas, devido a alguns fatores de risco. São eles:

Obesidade;

Múltiplas gestações;

Ascite (acúmulo de líquido na parede abdominal);

Cirurgias abdominais prévias; e

Esforço físico extremo.

Ainda que as hérnias umbilicais sejam consideradas assintomáticas, elas podem gerar dois problemas graves de saúde: o encarceramento e o estrangulamento do estômago. O primeiro se trata de quando um pedaço do intestino fica preso na abertura da hérnia, já o segundo, a condição de quando o fluxo sanguíneo para o intestino é interrompido no local da hérnia e ocorre uma necrose desse tecido.

Ambos podem desenvolver complicações graves para a saúde. Por isso, é recomendado acompanhamento médico em caso de detecção de uma hérnia umbilical.

