Sex, 28 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta27/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ASTRONOMIA

Telescópio captura nova e impressionante imagem de uma borboleta cósmica

Fotografada no mês passado pelo telescópio Gemini Sul, a Nebulosa da Borboleta, está localizada a uma distância de 2.500 a 3.800 anos-luz na constelação de Escorpião

Reportar Erro
imagem divulgada pelo Observatório Internacional Gemini/NSF NOIRLab em 26 de novembro de 2025 mostra a nebulosa NGC 6302 capturada pelo telescópio Gemini Sulimagem divulgada pelo Observatório Internacional Gemini/NSF NOIRLab em 26 de novembro de 2025 mostra a nebulosa NGC 6302 capturada pelo telescópio Gemini Sul - Foto: Observatório Internacional Gemini/Divulgação

Um telescópio no Chile capturou uma nova e impressionante imagem de uma majestosa e graciosa borboleta cósmica. O NoirLab, da Fundação Nacional de Ciência (NSF), divulgou a imagem na quarta-feira, 26.

Leia também

• Nasa confirma colaboração na missão do rover europeu Rosalind Franklin

• Milhares de estrelas recém-nascidas são flagradas por telescópio da Nasa

• Imagem inédita captada por telescópio mostra restos de estrela destruída por dupla explosão



Fotografada no mês passado pelo telescópio Gemini Sul, a Nebulosa da Borboleta, cujo nome é bastante apropriado, está localizada a uma distância de 2.500 a 3.800 anos-luz na constelação de Escorpião. Um ano-luz equivale a 6 trilhões de milhas.

No centro desta nebulosa bipolar encontra-se uma estrela anã branca que, há muito tempo, expilou suas camadas externas de gás O gás expelido forma as asas semelhantes a asas de borboleta que se projetam da estrela envelhecida, cujo calor faz com que o gás brilhe.

Estudantes chilenos escolheram este objeto astronômico para celebrar os 25 anos de operação do Observatório Internacional Gemini.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter