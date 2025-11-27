A- A+

ASTRONOMIA Telescópio captura nova e impressionante imagem de uma borboleta cósmica Fotografada no mês passado pelo telescópio Gemini Sul, a Nebulosa da Borboleta, está localizada a uma distância de 2.500 a 3.800 anos-luz na constelação de Escorpião

Um telescópio no Chile capturou uma nova e impressionante imagem de uma majestosa e graciosa borboleta cósmica. O NoirLab, da Fundação Nacional de Ciência (NSF), divulgou a imagem na quarta-feira, 26.





Fotografada no mês passado pelo telescópio Gemini Sul, a Nebulosa da Borboleta, cujo nome é bastante apropriado, está localizada a uma distância de 2.500 a 3.800 anos-luz na constelação de Escorpião. Um ano-luz equivale a 6 trilhões de milhas.



No centro desta nebulosa bipolar encontra-se uma estrela anã branca que, há muito tempo, expilou suas camadas externas de gás O gás expelido forma as asas semelhantes a asas de borboleta que se projetam da estrela envelhecida, cujo calor faz com que o gás brilhe.



Estudantes chilenos escolheram este objeto astronômico para celebrar os 25 anos de operação do Observatório Internacional Gemini.

Veja também