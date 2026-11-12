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CIÊNCIA Telescópio espacial Euclid cria as bases para cartografar o universo Desde o lançamento da missão da Agência Espacial Europeia (ESA), em julho de 2023, o telescópio está a 1,5 milhão de quilômetros da Terra

O telescópio espacial Euclid apresentou, nesta quinta-feira (12), seus primeiros dados, com imagens de 900 milhões de galáxias obtidas após 13 meses de observações. Esse avanço marca o início de um projeto ambicioso para cartografar o universo e estabelecer as bases de futuras pesquisas científicas.

"Se quiséssemos percorrer uma a uma as imagens das galáxias que aparecem ali, uma vida humana não seria suficiente", afirma entusiasmado à AFP Marc Sauvage, astrofísico do Comissariado de Energia Atômica e Energias Alternativas (CEA) da França e responsável pelo consórcio Euclid.

Desde o lançamento da missão da Agência Espacial Europeia (ESA), em julho de 2023, o telescópio está a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Seu objetivo é explorar a composição e a evolução da matéria escura.

Os astrônomos estimam que a matéria visível — aquela que compõe as estrelas, os planetas e as galáxias — representa apenas cerca de 5% do universo. O restante seria constituído por matéria escura (27%) e energia escura (68%), dois componentes invisíveis que os cientistas ainda não observaram diretamente.





Telescópio espacial Euclid cria as bases para cartografar o universo // Handout/Esa/Euclid/Euclid Consortium/NASA / AFP

Em junho passado, o satélite apresentou uma imagem excepcional do disco de nossa galáxia e de seu centro brilhante. Foi uma antecipação muito pequena, mas espetacular, da enorme primeira entrega de dados tornada pública nesta quinta-feira.

Ela abrange o universo visível e representa apenas 14% de tudo o que o Euclid fornecerá em última instância. Inclui imagens do céu de "uma riqueza nunca antes vista", que podem ser exploradas por "horas para observar os detalhes das galáxias e das estrelas que aparecem nelas", destaca Sauvage.

"Para alguém fascinado pelas formas dos objetos celestes, é quase como participar de uma caça ao tesouro", descreve. Mas os dados também incluem conjuntos de informações elaborados pelo consórcio de cientistas, que são igualmente impressionantes.

Lentes, quasares e espectros

"Cada objeto dessas imagens foi detectado, medido, catalogado e interpretado", explica Sauvage. Essas centenas de milhões de galáxias "estão identificadas não apenas por sua posição, mas também por sua cor, tipo, forma, massa e distância", ressalta.





A ESA contabiliza 15.000 possíveis lentes gravitacionais, mais de 60.000 quasares e mais de 160 milhões de espectros luminosos. A divulgação dos dados é acompanhada por oito primeiros artigos científicos.

"O interesse de um telescópio como o Euclid é realizar observações sistemáticas de todo o céu. Vamos observar muitos objetos que são difíceis de encontrar porque não sabemos onde procurá-los. É o caso das lentes gravitacionais", detalha Sauvage.

Esses objetos de grande massa — como uma galáxia ou um aglomerado de galáxias — desviam a luz proveniente de uma fonte situada atrás deles. Ao atuarem como telescópios naturais, permitem estudar galáxias muito distantes e pouco luminosas e, em particular, conhecer melhor sua massa.

"Sempre é complicado determinar a massa dos objetos, já que apenas uma parte da massa das galáxias é visível. Uma grande parte é escura e está relacionada à matéria escura. E é ela que predomina na formação dessas lentes gravitacionais", enfatiza o astrofísico.

Por outro lado, já se sabia que o Euclid havia detectado os quasares mais antigos já observados e os objetos mais luminosos do universo. Também demonstrou uma capacidade "sem precedentes" para detectar "estruturas com baixo brilho superficial".

Os modelos atuais sobre a formação das galáxias preveem que, em determinadas etapas, as galáxias grandes absorvem as pequenas e deixam ao seu redor um conjunto de vestígios galácticos. No entanto, os modelos teóricos previam muito mais galáxias pequenas do que as que haviam sido observadas.

"Isso pode permitir conciliar as observações com a teoria", destaca Sauvage. Agora, pesquisadores de todo o mundo poderão trabalhar com esses dados. "É como se tivéssemos realizado um censo muito detalhado da população francesa e o entregássemos a um grupo de sociólogos", compara o pesquisador.

Em junho de 2027, o consórcio publicará novos resultados sobre o universo escuro. O Euclid estará à altura de seu apelido de 'detetive do universo escuro'? "Os indicadores são bons", admite o pesquisador.

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