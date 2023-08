A- A+

O famoso supertelescópio espacial internacional James Webb capturou uma imagem de alta definição de uma jovem formação de par de estrelas no chamado espaço profundo.

A captura foi realizada no final de julho. A fotografia revela uma imagem curiosa que acabou deixando os astrônomos curiosos com um registro "escondido" de um pequeno ponto de interrogação.



A figura foi descoberta após um olhar mais detalhado para a região da fotografia. Localizado na parte inferior da imagem, o sinal se trata de um processo de fusão de duas galáxias. Para alguns pesquisadores, isso é algo comum em nosso Universo.



De acordo com os representantes do instituto STScI, que opera o James Webb, disse que "provavelmente é uma galáxia distante ou galáxias potencialmente interativas (suas interações podem ter causado a forma distorcida do ponto de interrogação)”, enfatizaram os especialistas ao site "Space.com".

A cor do ponto de interrogação é uma das dicas apontadas pelos astrônomos. A parte mais avermelhada indica que o objeto está em uma grande distância. O objeto lembra galáxias do espaço profundo detectadas no último ano pelas câmeras do famoso telescópio.



"Tudo indica que são galáxias distantes que estão interagindo. Um par de galáxias em processo de fusão, o que resultará em uma única galáxia mais massiva", diz ao G1 o astrofísico Rogemar Riffel, da Universidade Federal de Santa Maria.



"A cor do objeto é semelhante à cor de outras galáxias de fundo que aparecem na imagem. Isso indica que estão mais ou menos na mesma distância e se formaram na mesma época."



A Agência Espacial Europeia (ESA na sigla em inglês) afirmou que as estrelas foram encontradas e estudadas por vários telescópios na Terra quanto no espaço desde a década de 50. Sendo assim, o registro mais é um dos mais detalhados da atualidade.





Conhecidos como Herbig-Haro 46/47, os astros estão na constelação Vela, a cerca de 1.470 anos-luz de distância do planeta Terra.

As estrelas ficam no centro dos raios rosa-alaranjados, em um núcleo branco e laranja. Elas estão profundamente inseridas em um disco de gás e poeira que alimenta seu crescimento e formação.



O objetivo dos pesquisadores é utilizar a capacidade de registros do James Webb para entender melhor as atividades passadas e presentes das estrelas e analisar a nebulosa em torno delas. Os especialistas poderão obter novos detalhes sobre a formação das estrelas.



Veja também

Covid-19 Covid-19: só 11% das crianças até 5 anos tomaram duas doses da vacina