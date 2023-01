A- A+

Espaço Telescópio James Webb descobre exoplaneta com 99% do tamanho da Terra Cientistas da Nasa dizem que feito "abre portas para possibilidades futuras" de estudar atmosfera e temperatura do bloco rochoso

Pesquisadores da Nasa confirmaram, na última quarta-feira (11), a descoberta de um exoplaneta — um planeta que orbita outra estrela.

A constatação foi possível graças ao telescópio espacial James Webb, que registrou um esse tipo de formação espacial pela primeira vez. A informação é do R7.

O novo planeta, formalmente classificado como LHS 475 b, possui praticamente o mesmo tamanho da Terra. A semelhança chega a 99% do diâmetro.

A equipe responsável por identificar o LHS 475 b tem Kevin Stevenson e Jacob Lustig-Yaeger como líderes. Ambos pertencem ao Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins em Laurel, Maryland.

O LHS 475 b está relativamente próximo da Terra, a apenas 41 anos-luz de distância, na constelação de Octans.

Primeiros passos para a descoberta

O time decidiu observar esse alvo com Webb depois de revisar cuidadosamente os alvos de interesse do TESS (Satélite de Pesquisa de Transição de Exoplanetas) da Nasa, que indicava a existência do planeta. Um dispositivo do James Webb, o espectrógrafo de infravermelho, capturou o planeta com facilidade e clareza com apenas duas observações de trânsito.

“Não há dúvida de que o planeta está lá. Os dados originais do Webb validam isso”, disse Lustig-Yaeger. “O fato de ser também um planeta pequeno e rochoso é impressionante para o observatório”, acrescentou Stevenson.

“Estes primeiros resultados observacionais de um planeta rochoso do tamanho da Terra abrem as portas para muitas possibilidades futuras para estudar atmosferas de planetas rochosos com Webb”, concordou Mark Clampin, diretor da Divisão de Astrofísica na sede da Nasa em Washington.

“[O telescópio] Webb está nos aproximando cada vez mais de uma nova compreensão de mundos semelhantes à Terra fora do nosso sistema solar, e a missão está apenas começando”, acrescentou.

