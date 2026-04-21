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Conflito

Televisão estatal do Irã afirma que cessar-fogo acaba nesta terça-feira (21)

O horário corresponde às 21h (Brasília)

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TV do Irã afirmou que cessar-fogo acaba nesta terça (21) TV do Irã afirmou que cessar-fogo acaba nesta terça (21)  - Foto: Asif Hassan/AFP

O cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã, em vigor desde 8 de abril, vai expirar às 3h30 da madrugada de quarta-feira, horário de Teerã (meia-noite GMT, 21h00 de terça-feira no horário de Brasília), informou a televisão estatal iraniana.

A hora exata do fim da trégua é motivo de incerteza, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira, em entrevista à Bloomberg News, que o cessar-fogo terminaria um dia mais tarde do que o previsto, ou seja, na noite de quarta-feira, horário de Washington.

O Paquistão, mediador entre as partes, informou que a trégua permanece em vigor até 23h50 GMT de terça-feira (20h50 de Brasília).

Matéria em atualização.

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