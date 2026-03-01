A- A+

guerra no oriente médio Televisão estatal iraniana confirma a morte do líder supremo Ali Khamenei

Um apresentador da televisão estatal iraniana anunciou, em lágrimas, neste domingo (1º) às 05h00 locais (22h30 de sábado no Brasil) o falecimento do aiatolá Ali Khamenei, o líder supremo da república islâmica que esteve há 36 anos no poder.

A televisão iraniana não detalhou as estatísticas da morte de Khamenei, de 86 anos, nem relatou os ataques israelenses e americanos de sábado contra sua residência em Teerã. Estão sendo divulgadas fotos e imagens de arquivo com uma faixa preta na tela em sinal de luto.

