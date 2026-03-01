guerra no oriente médio
Televisão estatal iraniana confirma a morte do líder supremo Ali Khamenei
Não foi detalhado as estatísticas da morte de Khamenei, de 86 anos, nem relatou os ataques israelenses e americanos
Estão sendo divulgadas fotos e imagens de arquivo com uma faixa preta na tela em sinal de luto - Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP
Um apresentador da televisão estatal iraniana anunciou, em lágrimas, neste domingo (1º) às 05h00 locais (22h30 de sábado no Brasil) o falecimento do aiatolá Ali Khamenei, o líder supremo da república islâmica que esteve há 36 anos no poder.
Leia também
• Israel diz ter eliminado sete líderes militares e de segurança do Irã em operação com EUA
• Ataques ao Irã são uma grave ameaça à paz e segurança internacionais, diz Guterres
• Embaixador do Irã na ONU classifica como 'crime de guerra' morte de civis em ataque dos EUA e Israel
A televisão iraniana não detalhou as estatísticas da morte de Khamenei, de 86 anos, nem relatou os ataques israelenses e americanos de sábado contra sua residência em Teerã. Estão sendo divulgadas fotos e imagens de arquivo com uma faixa preta na tela em sinal de luto.