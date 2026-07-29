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Guerra no Oriente Médio Televisão oficial iraniana relata ataques americanos no noroeste do país "Há poucos minutos, uma área na zona de fronteira de Piranshahr foi atacada por bombardeios aéreos do inimigo americano", afirmou a emissora

A televisão estatal iraniana relatou, nesta quarta-feira (29), ataques dos Estados Unidos contra uma cidade na região noroeste do país, na fronteira com o Iraque.

"Há poucos minutos, uma área na zona de fronteira de Piranshahr foi atacada por bombardeios aéreos do inimigo americano", informou a televisão estatal, depois que a agência de notícias Fars anunciou, com base na declaração de um funcionário do governo da província do Azerbaijão Ocidental, que um míssil caiu em uma área desabitada, sem provocar vítimas.

Este ataque ocorreu horas depois de a Guarda Revolucionária iraniana ter afirmado, em comunicado, que sua força aeroespacial "lançou vários mísseis balísticos contra uma base aérea americana e o Centro de Comando Central dos Estados Unidos na Jordânia".

"Enquanto as ameaças contra a República Islâmica do Irã continuarem (...), a resistência continuará", acrescentou o comunicado, transmitido pela televisão estatal.

O Exército da Jordânia afirmou ter interceptado "cinco mísseis originários do Irã que tinham como alvo o território do reino".

Esses eventos ocorreram enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitava Washington para se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Os ataques são os primeiros desde que Washington e Teerã suspenderam os bombardeios no último fim de semana, após duas semanas de retomada das hostilidades entre os dois países.

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