Susto Telhado de torre histórica da China desaba e assusta frequentadores Com 650 anos de existência, a edificação é considerada a maior construção de tambores existentes no país

O telhado da Torre de Tambor de Fengyang, construída em 1375, na China, desabou nessa segunda-feira (19). Ninguém ficou ferido.

Com 650 anos de existência, a edificação é considerada a maior construção de tambores existentes no país, segundo a mídia local, e é uma das atrações históricas mais importantes da região.

O desabamento do telhado foi registrado por visitantes, que ocupavam o entorno da edificação. Uma grande nuvem de poeira cinza se espalhou e parte da estrutura chegou a cair no espaço onde havia movimentação de turistas. Ninguém foi atingido.

Depois do ocorrido, a área foi isolada para o público e equipes de segurança pública começaram a atuar. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas.

A estrutura da Torre de Tambor é composta por uma base elevada e um pavilhão no topo. A plataforma inferior possui 72 metros de extensão no eixo norte-sul, 34,25 metros de largura de leste a oeste e alcança 15,8 metros de altura.

Em setembro de 2023, a parte superior do edifício começou a ser requalificada pelo investimento de 3,41 milhões de yuans, cerca de US$ 470 mil.

