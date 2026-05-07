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SAÚDE Tem diferença entre ovo branco ou marrom? Entenda variação de cor e saiba como consumir alimento Cor da casca depende da genética da galinha e não altera sabor, valor nutricional ou forma de consumo; ovos frescos duram de 3 a 5 semanas na geladeira, se conservados corretamente

A diferença entre ovos brancos e marrons costuma gerar dúvidas na hora da compra, mas, segundo especialistas, ela está basicamente na casca. A variação de cor é determinada pela genética e pela raça da galinha que põe o ovo — e não interfere no sabor, no valor nutricional ou na forma de consumo do alimento.

De acordo com a Universidade do Estado de Michigan, nos Estados Unidos, “um ovo é um ovo, não importa a cor da casca.” A universidade explica que ovos marrons, brancos ou de outras tonalidades podem ter aparência externa diferente, mas o conteúdo é equivalente. A cor da casca, portanto, não indica que um tipo seja mais saudável ou mais nutritivo do que o outro.

Em geral, ovos marrons são postos por determinadas raças de galinhas que costumam ser um pouco maiores. Por isso, em alguns mercados, eles podem aparecer em tamanhos ligeiramente superiores ou custar mais, já que essas aves demandam mais alimento. Ainda assim, a diferença é marginal: há ovos brancos maiores do que ovos marrons, e os varejistas normalmente classificam o produto por tamanho.

A cor da gema também não deve ser interpretada como sinal automático de qualidade superior. Ela é influenciada pela alimentação das galinhas. Segundo a University of Illinois Extension, “aves que têm acesso a plantas verdes ou têm milho amarelo ou alfafa na ração tendem a produzir gemas escuras.” Independentemente da tonalidade, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aponta que a gema é fonte de vitamina A e ferro.





Como saber se o ovo está bom para consumo?

Outra dúvida comum é sobre a parte branca e fibrosa que aparece presa à gema. Trata-se da calaza, estrutura que conecta a gema à clara. Ela pode ser consumida normalmente. A Universidade do Estado de Colorado explica: “quanto mais pronunciada a calaza, mais fresco o ovo!”

Apesar de já terem sido vistos com ressalva por causa do colesterol, os ovos voltaram a ocupar espaço em dietas equilibradas. Segundo a Escola de Saúde Pública de Harvard, salvo em casos de dietas restritivas por condições de saúde, como doenças cardíacas ou dificuldade de controlar o colesterol, o ovo inteiro pode ser uma boa fonte de proteína e fazer parte de uma alimentação saudável quando consumido com moderação.

A gema tem mais calorias, gordura, gordura saturada e colesterol do que a clara, mas também concentra nutrientes como cálcio e vitaminas A, B6 e D.

Para conservar o alimento com segurança, ovos frescos podem permanecer aptos para consumo entre três e cinco semanas na geladeira, a partir da data da compra, desde que mantidos a uma temperatura constante de aproximadamente 4°C. A casca funciona como barreira protetora, mas é porosa. Por isso, recomenda-se armazená-los em recipiente que os proteja de odores e reduza o risco de contaminação cruzada.

Um truque conhecido para avaliar o frescor é colocar o ovo em um recipiente com água fria. Se ele afundar e permanecer na horizontal, está fresco. Se inclinar ou flutuar, é melhor descartá-lo. Ovos cozidos, por sua vez, duram menos: devem ser guardados na geladeira, em recipiente hermético, por até sete dias.

Na hora de cozinhar, uma dica é quebrar ovos mais antigos em uma xícara antes de misturá-los a outros ingredientes. Assim, é possível verificar se estão estragados e evitar que um ovo impróprio comprometa toda a receita. O cuidado também facilita a retirada de pedaços de casca.

O consumo de ovos estragados pode causar sintomas como diarreia, febre e cólicas estomacais. De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention, “os sintomas começam geralmente entre seis horas e seis dias após a infecção e duram entre quatro e sete dias. Pessoas com diarreia deveriam beber mais líquidos.”

Além dos ovos de galinha, há outras opções usadas na culinária. Ovos de pata podem ser brancos, esbranquiçados ou azul-claros, e costumam ter gema mais rica, com maior teor de proteína. Ovos de ganso equivalem a cerca de três ovos médios de galinha e são usados em preparos como cremes e molhos à base de ovo. Já os de codorna, menores e com casca clara pintada de marrom, aparecem com frequência em receitas mais elaboradas. Para preparações veganas, alternativas como aquafaba — a água do grão-de-bico — e tofu sedoso podem substituir ovos em algumas receitas.

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