EDUCAÇÃO

Tema da redação do Enem 2025 é 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira'

Prova exige que alunos escrevam texto argumentativo sobre temas ligados a cultura, política, sociedade e tecnologia

A prova exige que os candidatos escrevam um texto dissertativo-argumentativo A prova exige que os candidatos escrevam um texto dissertativo-argumentativo  - Foto: Freepik/Reprodução

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 é “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, segundo publicou nas redes o ministro da Educação, Camilo Santana. A prova exige que os candidatos escrevam um texto dissertativo-argumentativo sobre temas que abordem questões políticas, culturais, sociais, tecnológicas.

De acordo com a professora Rayane Roale, assistente pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, esse é um tema inesperado porque é muito parecido com o que foi cobrado pela Prova Nacional Docente (PND), a avaliação de professores realizada pelo governo federal esse ano.

— É um excelente tema para ser trabalhado e o nível de complexidade é mediano.

A coordenadora de Redaçao do Elite Rede de Ensino, Caroline Lucena, aponta alguns caminhos para abordar o tema:

Social: o envelhecimento populacional no Brasil e o impacto disso nas políticas públicas e na estrutura familiar.

Econômico: o aumento da expectativa de vida pressiona o sistema previdenciário e o mercado de trabalho — como garantir sustentabilidade e dignidade?

Cultural: o etarismo (preconceito etário) e a valorização da juventude em detrimento da experiência.

Tecnológico: a inclusão digital dos idosos e o papel da tecnologia na promoção de autonomia.

Saúde e bem-estar: a importância de políticas de saúde preventiva e de cuidados a longo prazo.

Essa é a primeira vez desde 2022 que o tema não começa com 'desafios para'. De acordo com Daniela Toffoli, professora de Redação do Curso Anglo, a escolha lexical dos últimos anos fazia com que o aluno compreendesse mais facilmente que precisa lidar com o tema a partir de questões relacionadas às causas e consequências do problema.

— A primeira coisa que se observa, portanto, é essa discrepância em relação às três últimas edições, devido ao uso da palavra “perspectivas”. Isso pode confundir alguns alunos que não estejam tão bem preparados, levando-os a construir uma argumentação um pouco na contramão do que o ENEM espera — que é, primeiro, problematizar o tema nos parágrafos de desenvolvimento e, só depois, apresentar a proposta de intervenção — diz a especialista.

A redação exige cinco competências dos estudantes: 1) domínio da escrita formal da Língua Portuguesa; 2) compreensão do tema e não fugir da proposta da redação; 3) organização das ideias; 4) coesão e coerência; 5) proposta de intervenção.

Este domingo é o primeiro dos dois dias de aplicação do exame, com um total de 90 questões de linguagens e ciências humanas (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), além da redação. A prova teve início às 13h.

