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EDUCAÇÃO Enem 2026: tema da redação é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal" A informação foi publicada as redes sociais o ministro da Educação Leonardo Barchini

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". A informação foi publicada as redes sociais o ministro da Educação Leonardo Barchini.

A prova exige que os candidatos escrevam um texto dissertativo-argumentativo sobre temas que abordem questões políticas, culturais, sociais, tecnológicas.

Enem 2026

Este domingo (8) é o primeiro dos dois dias de aplicação do exame, com um total de 90 questões de linguagens e ciências humanas (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), além da redação. A prova teve início às 13h.

No próximo domingo (15), a prova terá a duração de cinco horas, se encerrando, portanto, às 18h30 (horário de Brasília). Nesse exame, serão cobrados conhecimentos de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e de matemática e suas tecnologias (matemática).



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