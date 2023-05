A- A+

PRIMEIRA INFÂNCIA Tema urgente em Pernambuco, políticas públicas para primeira infância são debatidas no Recife Encontro, que reúne governos estaduais do Nordeste, acontece em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Temática já classificada como urgente em Pernambuco, através de ações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) no início deste ano, a primeira infância e suas diretrizes novamente ganharam protagonismo entre as autoridades, na tentativa da criação de políticas públicas eficazes.

Agora, por meio de um evento promovido pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), num hotel no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. A primeira infância corresponde à fase da vida até os seis anos de idade.

Intitulado por “Primeira Infância Primeiro: Desafios e Oportunidades de Colaboração”, esse será o primeiro de uma série de três encontros com governos estaduais do Nordeste. A programação desta terça-feira (23) foi iniciada às 8h e se estenderá até 18h.

A “mesa” de Pernambuco esteve composta por três autoridades: a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Carolina Cabral; a gerente de Educação Infantil e Anos Iniciais, Mirian Almeida da Rocha Costa; e a diretora de Políticas Estratégicas da Secretaria Estadual de Saúde, Alda Roberta Lemos.

Presidente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV), Mariana Luz revelou a intenção em promover os encontros com representantes de todos os estados nordestinos, além de frisar a importância do momento atual para o tema, com base no lado financeiro.



“O objetivo de trazer todos os estados é justamente enaltecer a potência de todas as regiões. Este é um ano fundamental, porque é o início dos mandatos, que é quando se faz o plano plurianual e esse é o primeiro passo para a gente ter orçamento. Temos que garantir que a primeira infância está prevista e priorizada”, afirmou.

Autor de uma coluna na Folha de Pernambuco sobre a primeira infância, Rogério Morais, que também já atuou como secretário da pasta na Prefeitura do Recife, marcou presença no evento. Ele listou algumas das formas, fornecidas no evento, de trazer a vivência do tema à forma prática.

Rogério Morais, autor de uma coluna sobre primeira infância na Folha de Pernambuco

“Esse evento é super importante, porque está fortalecendo a pauta da primeira infância. Estão sendo lançados cursos para apoiar a inclusão e o tema, trazendo ainda algumas práticas e cases com resultados exitosos”, comemorou.

Além das atividades trazidas por Rogério, estão previstas palestras, mesas temáticas e painéis voltados para essa fase inicial da vida, a fim de debater as variadas maneiras de implementar políticas públicas.



Veja também

SEGURANÇA Sinpol promove ato em defesa da pauta salarial e funcional da Polícia Civil de Pernambuco