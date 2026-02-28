Sáb, 28 de Fevereiro

TENSÃO

"Temos a sensação" de que relatos sobre morte de Khamenei são "corretos", diz Trump à NBC

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também havia dito antes que havia "muitos indícios" de que Khamenei tinha morrido

O Aiatolá Ali Khamenei, e o Presidente dos EUA, Donald TrumpO Aiatolá Ali Khamenei, e o Presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Várias Fontes / AFP

Donald Trump afirmou neste sábado (28) que acredita que os múltiplos relatos sobre a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, durante a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica são verdadeiros, embora sem chegar a confirmar a notícia.

"Temos a sensação de que essa informação é correta", declarou, segundo a NBC News.

"Não quero dizer nada definitivo até ver, mas acreditamos que seja assim. E muitos de seus líderes desapareceram", acrescentou.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia dito antes que havia "muitos indícios" de que Khamenei tinha morrido em um ataque ao seu complexo residencial.

