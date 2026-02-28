TENSÃO
"Temos a sensação" de que relatos sobre morte de Khamenei são "corretos", diz Trump à NBC
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também havia dito antes que havia "muitos indícios" de que Khamenei tinha morrido
Donald Trump afirmou neste sábado (28) que acredita que os múltiplos relatos sobre a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, durante a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica são verdadeiros, embora sem chegar a confirmar a notícia.
"Temos a sensação de que essa informação é correta", declarou, segundo a NBC News.
"Não quero dizer nada definitivo até ver, mas acreditamos que seja assim. E muitos de seus líderes desapareceram", acrescentou.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia dito antes que havia "muitos indícios" de que Khamenei tinha morrido em um ataque ao seu complexo residencial.