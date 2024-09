Temos hoje cerca de 106 incêndios ativos que não têm combate, diz Marina Silva

A- A+

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, afirmou que há 690 incêndios no Brasil atualmente, dos quais aproximadamente 290 incêndios foram extintos.



De acordo com a ministra, 179 incêndios foram controlados, 108 incêndios estão sob combate, e cerca de 106 incêndios estão ativos e sem combate.

As declarações ocorreram em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 17, no Palácio do Planalto.

"Esses incêndios não têm combate, ou porque estão em área remota, ou porque os nossos equipamentos têm dificuldade de acesso", declarou.

Na ocasião, Marina ressaltou que o Brasil vive uma das piores secas do mundo e que apenas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina não estão nessa situação.

Segundo Marina, mesmo com a proibição do uso do fogo em território nacional, há pessoas que "continuam ateando fogo".



A ministra afirmou que o processo de monitoramento dos incêndios é "de grande complexidade" e que "o governo fez esforços necessários" pata executar ações preventivas às queimadas.



