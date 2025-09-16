'Temos um acordo' sobre o TikTok, diz Trump

A- A+

Empresas

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (16) que os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo sobre o TikTok, que Washington acredita que deveria se tornar propriedade dos EUA.

"Temos um acordo sobre o TikTok. Cheguei a um acordo com a China e falarei com o presidente Xi Jinping na sexta-feira para confirmar tudo", disse Trump a repórteres ao deixar a Casa Branca para uma visita de Estado ao Reino Unido.

O acordo foi anunciado após dois dias de negociações em Madri entre o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng.

Com quase 2 bilhões de usuários no mundo, o TikTok pertence à empresa chinesa ByteDance.

Uma lei federal nos Estados Unidos que exige a venda ou proibição do TikTok por motivos de segurança nacional deveria ter entrado em vigor um dia antes da posse de Trump, em 20 de janeiro.

Mas o presidente republicano, que impulsionou sua campanha eleitoral de 2024 em grande medida nas redes sociais e se declara fã do TikTok, colocou a proibição em pausa.

Em meados de junho, prorrogou por mais 90 dias o prazo para que o aplicativo encontrasse um comprador não chinês, como condição para evitar ser banido nos Estados Unidos. Esse novo prazo vence nesta quarta-feira.

"Temos um grupo de empresas muito grandes que querem comprá-lo", disse Trump a jornalistas.

O presidente não especificou se estenderá o prazo para que o acordo com a China seja finalizado.

Segundo a rede CNBC, o acordo incluirá novos investidores, além dos já existentes na matriz chinesa da empresa.

O gigante da nuvem Oracle, que já participa da infraestrutura do TikTok nos Estados Unidos, fará parte do pacto, acrescentou.

