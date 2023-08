Temperatura máxima em cidade americana cai abaixo de 43,3°C pela primeira vez em 31 dias

A- A+

Os 31 dias de "inferno" de Phoenix, no estado americano do Arizona, estão chegando ao fim. Com ressalvas, a levíssima queda das temperaturas, encerrando uma sequência recorde, é uma boa notícia, segundo especialistas e meteorologistas.



Mas também não é o fim do calor. Após mais de um mês superando os 43,3°C, a cidade viu baixar os termômetros. Mas não muito: na segunda-feira a máxima ficou em 42,2°C. Além disso, a temperatura média oficial em julho foi a mais alta da história da cidade, ultrapassando os 46°C.

"Foi o mês mais quente de toda a história, foram quebrados 16 recordes de temperaturas mínimas e 12 de máximas", explicou ao El País por telefone da cidade de Jeral Estupiñán, um dos meteorologistas que integram a estação da cidade, do National Weather Service (o NWS, o US National Weather Service).



O NWS anunciou que na tarde desta segunda-feira essa faixa de 43,3°C realmente foi quebrada, ficando em 42,2°C, um pouco acima dos 41,1°C que a cidade tem em média nos meses de julho como temperatura máxima.

A queda das temperaturas, embora pequena, é especialmente perceptível à noite. Se há algumas semanas a cidade não caía abaixo de 32°C ou 33°C à noite, e apenas por algumas horas às cinco ou seis da manhã, agora ela permanece em 27°C ou 28°C, um verdadeiro alívio. Além disso, como explica Estupiñán, essas máximas registradas de 42,2°C são um pouco mais altas do que na realidade.



O termômetro oficial da cidade fica no aeroporto, no coração da cidade, uma área onde não esfriou tanto porque não choveu. Por outro lado, no resto da cidade, especialmente a leste e a sul, caiu alguma água que ajudou a aliviar a situação.

Viver na cidade é quase impossível. Sentindo 50°C durante o dia, seus habitantes passam o tempo entre seus escritórios, seus carros – ninguém anda pela cidade – e suas casas. O ar-condicionado está ligado durante todo o dia, mas também durante a noite, porque é impossível dormir sem ele.

Caminhar é impossível, ou ficar na esplanada de um restaurante ou numa paragem de autocarro, quando à meia-noite as temperaturas dificilmente descem abaixo dos 40°C. Com uma alta população de moradores de rua, a atenção em centros hospitalares especializados em calor disparou. Também há aqueles que morreram com a onda de calor.

“Isso mostra menos uso do ar condicionado , mas ainda está muito quente lá fora. Tudo depende do tempo gasto fora , mas quem está trabalhando uma hora vai continuar a sofrer”, avisa o meteorologista do NWS. As noites, admite, são o momento de alívio. “Se ficar nublado à noite, ajuda”, diz, e foi o que aconteceu: primeiras nuvens que, finalmente, e como o serviço meteorológico esperava com urgência há semanas, descarregaram água.

“Tem zonas onde tem chovido, tem ajudado a manter as temperaturas um pouco mais amenas. Choveu ao sul de Phoenix e se moveu em direção a Yuma [ao sudoeste, quase na fronteira com o México]. Isso é fundamental. As regiões metropolitanas também receberam chuva, mas o aeroporto não”, explica. “A chuva passou mais para o sul da cidade, uma rajada que veio do leste e ajudou a formar tempestades que se moviam. É um processo lento, começa devagar, mas finalmente começou”, diz aliviada.

Mesmo assim, o calor tem sido extremo e será difícil abaixá-lo. Como explicam o NWS, se a temperatura máxima média em julho foi de 46ºC, "significa que houve temperaturas abaixo, mas também muitos dias acima". E isso desde que estejamos falando de temperaturas do ar, porque a de superfícies como metal, couro ou asfalto pode ser 10 ou 15 graus mais alta. “A superfície de um carro, metálica, fica muito quente, pode causar queimaduras. E quedas, principalmente em pessoas que não conseguem se levantar”, afirmam.

O alívio é temporário. Como explica Estupiñán, “a onda de calor vai voltar, com 46°C-47°C”. Ainda assim, esta pequena queda é um período de alguma calmaria para o corpo humano, para os animais e até para as estruturas. “A casa sente, as paredes, o telhado, tudo pode arrefecer um pouco mais, e começar a arrefecer”, diz, dando como exemplo que “sótãos, partes superiores das casas, ficam à volta dos 60ºC, é assim que são as casas à tarde”. Portanto, ficar a 25°C à noite já é muito.

Agosto pode ser tão difícil quanto julho? Os meteorologistas não pensam assim. Embora o sol esteja bastante alto e não haja alívio do ângulo solar até o final de setembro, em agosto seria quase impossível ultrapassar os 46°C em média.

“As noites são um pouco mais longas, o sol nasce mais tarde, há menos ângulo solar e todas as indicações dos modelos meteorológicos indicam que as pressões mais altas chegarão do norte, o que significa um pouco mais de umidade”, diz Estupiñán com convicção. Não é uma panaceia, mas é alguma coisa. "Vamos dar uma trégua. É melhor que não tenha havido trégua."

