clima Temperatura média global registra recorde em junho, segundo o serviço europeu Copernicus Dados foram registrados no início do fenômeno meteorológico El Niño, geralmente associado ao aumento da temperatura média do planeta

A temperatura média global no início de junho - início do verão no Hemisfério Norte - registrou um recorde por uma "margem substancial", informou o serviço europeu Copernicus nesta quinta-feira (15).

"O mundo acaba de viver o início de junho mais quente já registrado, depois de um mês de maio que foi apenas 0,1°C mais fresco que o recorde" para esse período, afirmou no comunicado a diretora adjunta do serviço europeu Copernicus sobre mudança climática (C3S), Samantha Burgess.

"A temperatura média do ar na superfície do planeta, no início de junho, foi a mais alta registrada (...) e por uma margem substancial", explicou o texto.

Esses dados também foram registrados no início do fenômeno meteorológico El Niño, geralmente associado ao aumento da temperatura média do planeta, lembra Copérnico.

Durante o mês de maio, a superfície oceânica também registrou seu recorde histórico de temperatura.

Copérnico aponta ainda que, no início de junho, a temperatura média do planeta superava em 1,5 ºC a média da época pré-industrial.

A marca foi estabelecida como limite desejável pela comunidade internacional na Conferência de Paris de 2015, na qual foi assinado um acordo histórico de combate à mudança climática.

O acordo estipula que os países devem reduzir as emissões de gases de efeito estufa para manter o aumento da temperatura média em +2ºC no máximo e preferencialmente em +1,5ºC.

