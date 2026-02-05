Qui, 05 de Fevereiro

quinta05/02/2026
SÃO PAULO

Tempestade atinge cidade de São Paulo, causa alagamentos e deixa 12 desabrigados

Três casas foram afetadas por deslizamento

Tempestade atinge o Guarujá, causa alagamentos e deixa 12 desabrigadosTempestade atinge o Guarujá, causa alagamentos e deixa 12 desabrigados - Foto: Defesa Civil-Guarujá

A cidade do Guarujá (SP), na Baixada Santista, registrou fortes chuvas durante a madrugada e manhã desta quinta-feira (5). Segundo a Defesa Civil estadual, houve um deslizamento na Viela São Cristóvão, atingindo três casas que haviam sido desocupadas preventivamente.

Os 12 desabrigados foram encaminhados para a Associação de Moradores do bairro. Não há registro de feridos ou pessoas desaparecidas.

A Defesa Civil municipal amanheceu em alerta. Houve um acumulado de 122 milímetros (mm) com 108 mm durante três horas pela manhã. A cidade apresentava, no começo da tarde, vários pontos de alagamento, dificultando o trânsito. Segundo a prefeitura,  o município encontra-se em estado de atenção.

Alerta

"Houve o acionamento de sirene de alerta localizada na Escola Municipal Sérgio Pereira, próximo ao Morro da Barreira do João Guarda e, preventivamente, os núcleos locais de Defesa Civil orientaram os moradores a deixarem suas residências e permanecerem nos abrigos até cessar o risco de deslizamento. O acionamento ocorre, muitas vezes, quando a chuva ultrapassa 45 mm a 50 mm em uma hora", informou a prefeitura.

Ela disponibilizou os seguintes locais de apoio aos moradores: Escola Municipal Catarina de Oliveira Salgado; Escola Municipal Herbert Henry Dow; Escola Municipal Sérgio Pereira Rodrigues; Escola Estadual Paulo Clemente Santini; e o N.E.I.M. Agripina Alves de Barros. 

Foi registrado, ainda, um deslizamento de terra no Morro do Engenho, no bairro Vila Baiana, em área não habitada.

