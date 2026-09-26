Tempestade cancela voos e deixa moradores sem luz no nordeste dos EUA
Nova York, Boston e Filadélfia estavam na rota da tempestade, que pode causar enchentes severas em áreas costeiras
Chuvas intensas e ventos fortes atingiam o nordeste dos Estados Unidos neste sábado, o que levou ao cancelamento de centenas de voos e deixou milhares de residências sem luz.
Nova York, Boston e Filadélfia estavam na rota da tempestade, que pode causar enchentes severas em áreas costeiras, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).
Mais de 95.000 residências e lojas em Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e Pensilvânia estavam sem energia às 15h locais, reportou o site especializado poweroutage.com.
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A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, informou que a tempestade afetava a cidade de mesmo nome e a ilha de Long Island, e que a chuva deve se tornar mais intensa. Já o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, alertou para fortes rajadas de vento e a possibilidade de cortes de energia. "Não viajem, a menos que seja necessário."
Centenas de voos foram cancelados, incluindo 253 somente no Aeroporto Logan, de Boston, segundo o site especializado FlightAware. Grandes companhias aéreas emitiram alertas de viagem que permitem aos passageiros alterar seus voos sem custo.
Na sede da ONU, em Nova York, onde líderes mundiais participam da Assembleia Geral, os jornalistas foram orientados a retirar seus equipamentos da área externa, devido às rajadas de vento. Vários eventos culturais foram cancelados na cidade, como o festival Global Citizen, no Central Park.
Áreas costeiras de Maryland, Carolina do Norte, Virgínia, Delaware e Nova Jersey já enfrentaram inundações nesta semana. Esse tipo de tempestade no nordeste dos Estados Unidos é mais frequente entre o outono e o começo da primavera.