Tempestade Ciaran deixa 10 mortos na Europa

A tempestade Ciara, que afeta a Europa desde quinta-feira (2), provocou pelo menos 10 mortes no continente e provocou muitas perturbações em vários países, com portos fechados e voos cancelados.

A tempestade, que segue em direção ao leste depois de atingir a costa atlântica, deixou três mortos na Toscana, centro-norte de Itália, onde provocou chuvas de níveis recordes, anunciaram as autoridades locais.

"O que aconteceu esta noite na Toscana tem um nome: mudança climática", afirmou Eugenio Giani, governador da região.

Vários incidentes fatais foram provocados por árvores derrubadas por rajadas de vento: duas vítimas na Bélgica, duas na França, uma na Espanha, uma na Alemanha e outra na Holanda.

Em Madri, o serviço de emergências da capital espanhola confirmou "o falecimento de uma mulher (...) após a queda de uma árvore em uma rua do centro da cidade".

Na Espanha, a região mais afetada foi o noroeste do país, em particular a Galícia, onde as autoridades emitiram alerta vermelho, que significa risco extremo, devido aos fortes ventos.

Na costa do País Basco, as ondas podem alcançar de oito a nove metro, segundo a meteorologia.

Mais de 80 voos foram cancelados em 11 aeroportos do país.

Em Valência (leste), vários focos de incêndio foram registrados, agravados pelos ventos, segundo os bombeiros. Vários moradores foram obrigados a abandonar suas casas.

Na cidade belga de Gante morreram, devido à queda de árvores derrubadas pelas fortes rajadas de vento, uma menina ucraniana de cinco anos enquanto brincava e uma mulher de 64 que caminhava por um parque com o marido e sua filha, que ficou ferida gravemente.

A tempestade Ciaran provocou a interrupção de parte do tráfego ferroviário em Flandres (norte) e perturbações no restante da Bélgica.

O tráfego marítimo foi afetado na Antuérpia.

Na França, um caminhoneiro morreu em seu veículo no departamento de Aisne (nordeste) após a queda de uma árvore. As autoridades também relataram a morte de um homem que caiu da varanda de sua residência na cidade portuária de Le Havre (norte).

Dezesseis pessoas ficaram feridas, entre elas uma com gravidade, indicou o ministro do Interior, Gerarld Darmanin.

Quase 1,2 milhão de casas ficaram sem energia elétrica na França, sendo 780.000 na região da Bretanha (oeste).

- Escolas fechadas -

Na Cornualha, sul da Inglaterra, grandes ondas impulsionadas por ventos de 135 km/hora afetaram a costa e mais de 8.500 casas ficaram sem energia elétrica. Centenas de escolas em toda a região permaneceram fechadas.

Boa parte do tráfego marítimo a partir do porto de Dover foi suspenso na manhã de quinta-feira e 35 pessoas foram levadas para hotéis na ilha de Jersey durante a noite, já que os ventos de até 160 km/hora danificaram casas, segundo a polícia.

A Holanda também alertou para fortes rajadas de vento de até 110 km/h e quase 200 voos foram cancelados no aeroporto Schiphol de Amsterdã.

A Eurostar, que opera trens entre Holanda, Bélgica, França, Alemanha e Reino Unido, alertou que o tráfego "poderia ser perturbado" e aconselhou os passageiros a adiarem suas viagens, se possível.

