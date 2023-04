Tempestade de gelo deixa mais de um milhão de canadenses sem energia elétrica

A- A+

Mais de um milhão de canadenses ficaram sem energia elétrica nesta quinta-feira (6) após uma tempestade de gelo na região leste do país, que derrubou árvores e danificou linhas de energia.

O ministério do Meio Ambiente emitiu um alerta de chuva congelante para a província de Quebec. As autoridades afirmaram que o acúmulo de gelo "era forte o suficiente em alguns lugares para arrancar árvores inteiras".

Durante a madrugada, mais de um milhão de clientes da operadora Hydro-Quebec estavam sem energia elétrica, informou a empresa.

"Os cortes foram provocados principalmente pelo peso do gelo, que quebrou galhos e árvores e fez com que entrassem em contato com linhas de energia", tuitou a empresa.

Em Montreal, quase meio milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica.

Na província vizinha de Ontario, mais de 100 mil clientes foram afetados.

