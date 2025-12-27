Tempestade de neve atrapalha viagens de fim de ano nos Estados Unidos

A- A+

Mais de mil voos foram cancelados ou atrasados nos Estados Unidos devido à neve, enquanto milhares de pessoas pegavam as estradas e aeroportos do país durante o movimentado período de viagens entre o Natal e o Ano Novo.



Até a manhã de sábado, a cidade de Nova York havia recebido cerca de sete centímetros de neve - cerca de metade do que algumas previsões haviam previsto. Pelo menos 1.500 voos foram cancelados entre a noite de sexta-feira, 26, e o sábado, 27, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware.



O Aeroporto Internacional Newark Liberty, o Aeroporto Internacional John F. Kennedy e o Aeroporto LaGuardia publicaram alertas de neve na plataforma de mídia social X na sexta-feira, 26, alertando que as condições climáticas poderiam causar interrupções nos voos.





O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA alertou para condições perigosas de viagem desde os Grandes Lagos até o norte do meio da costa atlântica e o sul da Nova Inglaterra, com potencial para danos às árvores e quedas de energia. Os meteorologistas disseram que a tempestade deveria enfraquecer até a manhã de sábado.



Antes da tempestade, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou estado de emergência em mais da metade do estado. A governadora interina de Nova Jersey, Tahesha Way, declarou estado de emergência em todo o estado, "devido a uma forte tempestade de inverno que causou condições climáticas perigosas, incluindo neve pesada, granizo e chuva congelante".



"Esta tempestade causará condições perigosas nas estradas e afetará as viagens de férias", disse Way em um comunicado. "Estamos pedindo aos viajantes que evitem viajar durante a tempestade e permitam que as equipes cuidem das estradas. Os motoristas devem planejar suas viagens de acordo, monitorar as condições e os fechamentos de estradas e seguir todos os protocolos de segurança."

