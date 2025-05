Tempestade de poeira atinge Oriente Médio, causa caos e 'transforma' dia em noite; veja vídeos

A- A+

Uma intensa tempestade de poeira cobriu vastas áreas da Arábia Saudita, Kuwait e Jordânia, provocando interrupções no tráfego aéreo e terrestre no final de semana. Ventos fortes formaram uma "parede de poeira" que cobriu o céu e reduziu a visibilidade e levou o dia a se "transformar" em noite. Autoridades dos três países emitiram alertas para os próximos dias.

Na Arábia Saudita, a região de Al Qassim foi fortemente atingida pela tempestade, com ventos fortes e poeira densa cobrindo as áreas urbanas e rurais. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram o céu ficando laranja.

Veja vídeos:



في هذه الأثناء عاصفة غبارية تضرب السعودية pic.twitter.com/iDSnQJPR7P



No Kuwait, a tempestade de poeira reduziu significativamente a visibilidade, afetando o tráfego e levando as autoridades a emitirem alertas de segurança para os motoristas. Na Jordânia, o sistema de tempestades desencadeou condições climáticas erráticas e perigosas em diversas regiões, com chuva, tempestades e poeira reduzindo severamente a visibilidade e causando inundações repentinas em áreas baixas.

Especialistas alertam que eventos climáticos extremos, como tempestades de poeira e inundações repentinas, estão se tornando mais frequentes na região devido às mudanças climáticas e à desertificação.

