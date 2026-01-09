Sex, 09 de Janeiro

MUNDO

Tempestade deixa 380 mil lares sem eletricidade na França

Não havia registros de vítimas graves

Foto: Stringer / AFP

Cerca de 380 mil lares ficaram sem eletricidade na manhã desta sexta-feira(9) na França, após a tempestade Goretti, que atingiu o noroeste com ventos acima de 200 quilômetros por hora em alguns locais, informou a operadora da rede Enedis.

A maioria das residências afetadas fica na região da Normandia (266.200), linha de frente da tempestade durante a noite, além da Bretanha (21.000), Picardia (18.500) e Île-de-France (13.500), acrescentou a Enedis.

Não havia registros de vítimas graves na manhã desta sexta-feira.

A França emitiu alertas em cerca de trinta departamentos do noroeste e determinou o fechamento das escolas nesta sexta-feira.

