Tempestade deixa ao menos sete mortos na Toscana, e empresas agrícolas têm prejuízo de R$ 263 mi

Ao menos sete pessoas morreram após fortes chuvas terem provocado inundações em Toscana, na Itália. A tempestade Ciarán, que teve início na última quinta-feira, continua impactando a Europa, o que fez com que o governo italiano declarasse estado de emergência e destinasse cerca de 5 milhões de euros (R$ 26 milhões) para ajudar as áreas mais atingidas. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o impacto da chuva.

De acordo com a imprensa local, mais de 3 mil trabalhadores do Serviço Nacional de Proteção Civil estão atuando na Toscana. Conforme divulgado pelo portal Rai News, desde as primeiras horas após a emergência, o sistema foi ativado, e oficiais do Corpo de Bombeiros, Forças Armadas e Polícia foram mobilizados para apoiar as estruturas regionais e de proteção civil. Agora, as atividades se concentram no atendimento à população e na remoção de lama e escombros.

Voluntários também estão prestando ajuda, e a região lançou, nesta segunda-feira, uma campanha de arrecadação de fundos para reparar os danos causados pela chuva. Ao todo, mais de 1,1 mil pessoas estão sem eletricidade. Entre esta terça e quarta-feira, a região prevê que uma nova alteração no clima pode trazer trovoadas para o Sul e para a Sicília. Já na quinta-feira é esperado um possível agravamento nas regiões do Norte afetadas pela passagem de uma nova perturbação do Atlântico.

— Queremos transmitir uma mensagem de solidariedade do governo ao povo da Toscana afetado por essa terrível inundação — disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, em reunião com instituições e empresas prejudicadas pelo fenômeno. Segundo o Corriere della Sera, as tempestades causaram danos de ao menos 50 milhões de euros (R$ 263 milhões) para empresas agrícolas.

Na última quinta-feira, mais de um milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica na Europa, depois que ventos com força de um furacão atingiram a França e o sul da Inglaterra. Na França, uma pessoa morreu após ser atingida por um galho enquanto dirigia, informou o ministro dos Transportes, Clément Beaune. Vítimas também foram registradas na Bélgica, Espanha, Alemanha e Holanda.

