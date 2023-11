A- A+

Clima "Tempestade do século" atinge Rússia, Ucrânia e Moldávia, deixando ao menos 18 mortos As autoridades regionais disseram que a temperatura caiu abaixo de zero, com relatos de rajadas de até 72 quilômetros por hora

Ventos com força de furacão, nevascas e inundações que varreram partes do Sul da Rússia, Ucrânia e Moldávia deixaram pelo menos 18 pessoas mortas e quase dois milhões sem energia, disseram as autoridades.

Apelidada de "tempestade do século" pela mídia russa, o clima violento atinge desde domingo (26) as regiões do Sul do Daguestão, Krasnodar e Rostov, bem como os territórios ucranianos ocupados de Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporíjia e Crimeia.

Na Ucrânia, o mau tempo deixou pelo menos dez pessoas mortas, 23 feridas e quase 400 localidades sem energia elétrica, depois de tempestades terem despejado até 25 centímetros de neve em algumas regiões. Quatro morreram na Rússia e na Crimeia devido às tempestades, com outras quatro mortas na Moldávia.

A tempestade deixou "cerca de 1,9 milhão de pessoas" sem eletricidade nestas regiões "devido a condições meteorológicas adversas", afirmou o Ministério da Energia russo em comunicado na segunda-feira.

Ondas enormes atingiram áreas litorâneas da costa russa do Mar Negro, mostraram vídeos das redes sociais, enquanto a velocidade do vento atingia mais de 140 quilômetros por hora em alguns lugares.

O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu relatórios sobre estes "desastres meteorológicos" e determinou que seu governo tome medidas para ajudar as regiões afetadas, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Rodovias atingidas

Partes da rodovia costeira da Crimeia que liga as cidades de Yevpatoria e Simferopol foram fechadas devido a inundações, e os serviços de balsa da maior cidade da Crimeia, Sebastopol, foram suspensos.

Cerca de 500 animais marinhos do aquário de Sebastopol foram mortos durante a tempestade, que inundou um de seus andares.

O tráfego ferroviário na costa russa do Mar Negro foi interrompido depois que os trilhos caíram no mar, enquanto o carregamento de petróleo no porto de Novorossiysk foi suspenso.

As autoridades regionais disseram que a temperatura caiu abaixo de zero, com relatos de rajadas de até 72 quilômetros por hora.

Tudo isso em um contexto de máxima pressão sobre as equipes de regaste e a rede elétrica ucraniana, frequentemente atacada pelas forças russas desde o início da invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022.

Veja também

DOENÇA Lacen identifica novos casos da dengue com sorotipo não registrado há mais de 15 anos em Pernambuco