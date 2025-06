A- A+

AMÉRICA Tempestade Erick se transforma em furacão no Pacífico, perto do México O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos afirmou que a tempestade pode se fortalecer ainda mais à medida que se aproxima da costa mexicana nesta quarta à noite ou na madrugada de quinta-feira

A tempestade tropical Erick ganhou força e se tornou um furacão nesta quarta-feira (18) no Pacífico, perto da costa sudoeste do México, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O furacão está localizado a 255 quilômetros de Puerto Ángel, no estado de Oaxaca, no sul do país, com ventos máximos sustentados de 120 quilômetros por hora, informou o centro meteorológico em seu último boletim.

Erick avança rumo ao noroeste a 11 quilômetros por hora e deve atingir o solo na manhã de quinta-feira, na divisa dos estados de Oaxaca e Guerrero.



As autoridades mexicanas esperam fortes chuvas nos estados de Guerrero, Oaxaca e Chiapas, no sul do país, onde cerca de 2.000 abrigos temporários foram montados.

O NHC afirmou que Erick pode se fortalecer ainda mais à medida que se aproxima da costa mexicana hoje à noite ou na madrugada de quinta-feira.

Devido à sua localização geográfica, o México é atingido por ciclones todos os anos, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.

Em outubro de 2023, o porto de Acapulco foi atingido pelo furacão Otis, que em questão de horas chegou à categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, deixando uma onda de destruição, com 50 mortos e cerca de 30 desaparecidos.

Em setembro de 2024, a costa sul do Pacífico mexicano foi atingida duas vezes pelo furacão John, que atingiu a categoria 3 e causou pelo menos 15 mortes, a maioria delas em Acapulco.

