Tempestade extrema deixa quatro mortos em Houston, nos Estados Unidos; vídeos

Quatro pessoas morreram depois que uma “tempestade excepcional” atingiu Houston, a quarta cidade mais populosa dos Estados Unidos, onde também foram registados graves danos materiais, cortes massivos de energia e quedas de árvores.

“Infelizmente temos quatro mortes”, conformou o prefeito John Whitmire, em entrevista ao canal local de TV FOX 26.

Embora ainda não esteja claro em que circunstâncias as mortes ocorreram, elas poderiam ter sido resultado “principalmente da queda de árvores ou de pessoas presas em seus carros”, disse a autoridade.

“Sofremos danos significativos em edifícios comerciais no centro da cidade, que tiveram janelas arrancadas pelo vento (veja vídeo abaixo). As pessoas devem evitar estar ao ar livre e ficar longe de linhas elétricas caídas (…) Temos mais de 800 mil famílias sem electricidade, e a recuperação de energia pode demorar até esta sexta-feira", acrescentou.

Devido à emergência, as aulas escolares foram suspensas nesta sexta. Imagens de emissoras de televisão locais e das redes sociais mostram como a ferocidade dos ventos sacudiu árvores e destruiu janelas de grandes prédios no centro da cidade.

Para Whitmire, é uma “tempestade excepcional”, com ventos que em alguns casos chegaram a 160km/h.

No momento em que ocorreu a tempestade, havia um jogo de beisebol e um concerto no centro de Houston, disse o prefeito, embora não tenha falado em emergências nesses locais.





Em sua conta no X, a afiliada do Serviço Meteorológico Nacional em Houston pediu aos cidadãos que evitassem dirigir no centro da cidade e nas áreas afetadas pela tempestade: “Nas ruas há detritos, vidros e linhas de energia”, explicou.

Com 2,4 milhões de habitantes, Houston é a cidade mais populosa dos Estados Unidos e a mais populosa do Estado do Texas, no Sul do país, com uma economia impulsionada em parte pela indústria petrolífera e petroquímica e sede de escritórios corporativos de várias empresas da Fortune 500.

