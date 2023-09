Tempestade Haikui avança em direção à China após atingir Taiwan duas vezes

A- A+

O tufão Haikui arrancou árvores, danificou estradas rodoviárias e encheu chuvas torrenciais quando passou por Taiwan, antes de perder força nesta segunda-feira (4) e ser rebaixado para uma forte tempestade tropical, e agora se deslocar em direção ao sul da China.

Haikui entrou em Taiwan pelo leste no domingo (3) e parecia ter saído da ilha, mas chegou novamente à área de Kaohsiung na madrugada de segunda-feira.

Não deixou mortos, segundo as autoridades, embora a maioria tenha danos leves, causados por quedas de árvores e acidentes de trânsito.

A destruição é evidente na zona costeira de Taitung, um condado montanhoso pouco povoado no leste de Taiwan, onde uma tempestade ocorreu na ilha.

“Esta é a primeira vez na minha vida que vejo um tufão deste tipo”, afirmou Chen Hai-feng, um líder comunitário de 55 anos do município de Donghe, Taitung.

Haikui foi classificado como uma tempestade menos potente do que outros ciclones que atingiram Taiwan, mas Chen disse à AFP que foi intenso.

"Veio como uma flecha direta contra nós", contornou, enquanto trabalhava para remover as árvores que estavam bloqueando uma estrada.

As equipes de resgate reuniram escavadeiras para remover galhos de árvores e os cabos elétricos que encontraram nas ruas.

No condado de Taitung, Kirin Chen ajudou uma brigada a remover galhos de árvores que estavam no caminho de uma escola.

"Muitas árvores caíram", disse a mulher. “Estamos tentando retirar as árvores da calçada para que as crianças possam vir para a escola amanhã sem nenhum perigo”.

Na cidade portuária de Keelung, no norte do país, os vendedores do mercado desafiaram a chuva para vender frutas.

Milhares de casas sem luz

Haikui é o primeiro tufão a atingir a ilha em quatro anos. Antes de sua chegada, 8.000 pessoas foram retiradas do local, especialmente em áreas montanhosas propensas a penetração de terra. Centenas de voos foram cancelados, e as lojas foram obrigadas a fechar.

Mais de 260 mil casas ficaram sem energia elétrica durante a tempestade, e 22 mil ainda ficaram sem luz nesta segunda-feira. Escolas e estabelecimentos comerciais permanecem fechados em 14 cidades, devido às chuvas torrenciais.

O Departamento Central de Meteorologia de Taiwan estimou inicialmente que Haikui parecia abandonar a ilha e se mover em direção ao mar, mas o ciclone atingiu a costa novamente às 4h desta segunda-feira (17h de domingo no horário de Brasília), em Kaohsiung.

À noite, "o centro do tufão estava quase cercando" Kaohsiung, mas à medida que se movia ao longo da costa, "a estrutura do tufão foi danificada pelo terreno e gradualmente enfraquecida", disse.

A mídia local informou que as estradas foram inundadas em Kaohsiung, e as árvores foram derrubadas nas ruas.

Ao meio-dia, uma tempestade se levou da ilha principal de Taiwan e se moveu para sudoeste do arquipélago de Penghu, no caminho do sul da China.

A última grande tempestade a atingir Taiwan foi o tufão Bailu em 2019, que deixou uma pessoa morta.

