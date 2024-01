Tempestade Isha deixa um morto na Escócia e perturbações no Reino Unido e Irlanda

A- A+

Um homem morreu na Escócia, quando seu carro bateu em uma árvore derrubada pelo temporal, e milhares de casas ficaram sem energia elétrica na Irlanda e no Reino Unido pela tempestade Isha, que também causou interrupções nos transportes, anunciaram as autoridades.

De acordo com a polícia da Escócia, o homem, de 84 anos, morreu na tarde de domingo perto de Edimburgo.

Mais de 235.000 casas e empresas ficaram sem eletricidade na manhã de hoje, especialmente no noroeste do país, segundo o gestor da rede de energia na Irlanda, ESB, citado pela televisão pública irlandesa RTE.

Um funcionário do ESB, Brian Tapley, disse à RTE que a energia deve ser restabelecida ainda nesta segunda-feira, mas que pode levar vários dias para alguns clientes terem seu pleno funcionamento.

De acordo com a RTE, cerca de 150 voos, o equivalente a 25% da movimentação do dia, foram cancelados no aeroporto de Dublin no domingo (21), embora o tráfego tenha sido retomado esta manhã.

Na Irlanda do Norte, 45.000 clientes ficaram sem energia, segundo o gestor da rede.

Algumas árvores em Dark Hedges, uma avenida de faias no condado de Antrim, na Irlanda do Norte, famosa pela série "Game of Thrones", também foram danificadas, e três delas, derrubadas pela tempestade, segundo informação do responsável pelo local turístico.

Na ilha vizinha da Grã-Bretanha, mais de 30.000 clientes foram afetados.

Na Escócia, as autoridades emitiram um alerta vermelho para ventos fortes na noite de domingo e, na manhã desta segunda-feira, nenhum trem circulava, devido à queda de árvores nos trilhos e às inundações. A expectativa é que o tráfego possa ser retomado ainda hoje.

Muitos aviões não conseguiram decolar ou aterrissar no aeroporto de Edimburgo, e alguns foram desviados para outros aeroportos britânicos, ou europeus.

De acordo com o Met Office, a agência meteorológica britânica, foram registrados ventos de até 160 km/h no nordeste da Inglaterra.

Isha é a nona tempestade a ser nomeada desde setembro.

Após a passagem de Isha, as previsões anunciam a chegada da tempestade Jocelyn, que trará chuva e ventos fortes à Irlanda e ao Reino Unido na terça e quarta-feiras.

Veja também

