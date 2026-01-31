A- A+

Chuvas Tempestade Kristin deixa mais de 200.000 portugueses sem energia elétrica A agência meteorológica nacional colocou todo o território de Portugal continental em alerta

Portugal se preparava neste sábado (31) para mais chuvas intensas, enquanto mais de 200.000 pessoas permaneciam sem energia elétrica, alguns dias após a tempestade Kristin atingir o país e provocar cinco mortes.

A agência meteorológica nacional, IPMA, colocou todo o território de Portugal continental em alerta para chuvas fortes até segunda-feira (2) e pediu à população que acompanhe as informações.

A tempestade Kristin atingiu o centro e o norte de Portugal na noite da última terça-feira (27), com ventos de intensidade equivalente a um furacão, o que provocou inundações, danos materiais e perturbações nos transportes.

Quase 211.000 pessoas permaneciam sem acesso à energia elétrica, principalmente no centro do país, segundo a E-Redes, a operadora da rede elétrica.

A maioria está no distrito de Leiria, centro de Portugal, onde a tempestade derrubou postes e linhas de alta tensão.

As autoridades utilizam geradores para manter o funcionamento de hospitais, sistemas de água e telecomunicações.

O prefeito de Leiria, Gonçalo Lopes, fez um apelo a voluntários para que ajudem nos reparos dos telhados danificados antes da chegada de mais chuvas.

"Esperamos mais chuva. É algo que nos preocupa", declarou ao canal de televisão SIC.

