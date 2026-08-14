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MUNDO Tempestade Lala deve se fortalecer em furacão e atingir a Ilha Grande do Havaí Fortes chuvas que podem causar inundações destrutivas e ventos fortes na região

A tempestade tropical Lala deve se fortalecer e se tornar um furacão antes de atingir a Ilha Grande do Havaí neste fim de semana, disseram meteorologistas nesta sexta-feira, 14, trazendo fortes chuvas que podem causar inundações destrutivas e ventos fortes.

O Centro Nacional de Furacões informou que Lala deverá atingir a força de um furacão quando se aproximar da Ilha Grande no início da manhã de sábado.

Se atingir a costa, será a primeira vez desde 1871. Naquela época, segundo uma pesquisa de uma professora com base em relatos de jornais, um furacão de categoria 3 atingiu o canto nordeste da ilha, disse Vanessa Almanza, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Honolulu.

Um alerta de furacão foi emitido para a Ilha Grande e um outro aviso de tempestade tropical estava em vigor para o Condado de Maui, que inclui as ilhas de Maui, Molokai, Lanai e Kahoolawe.

Autoridades e moradores se preparavam para a chegada de Lala, independentemente de o Havaí ser atingido diretamente ou não.

Algumas áreas da Ilha Grande podem receber até 63,5 centímetros (25 polegadas) de chuva, disseram autoridades do condado. Abrigos foram abertos e vários eventos foram cancelados devido à forte chuva prevista para o final do dia.



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