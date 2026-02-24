Ter, 24 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça24/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÃO PAULO

Tempestade mata um homem em Natividade da Serra; SP já soma 19 mortes

Homem de 67 anos desapareceu no domingo (22); corpo foi encontrado ontem

Reportar Erro
Tempestade mata um homem em Natividade da Serra; SP já soma 19 mortesTempestade mata um homem em Natividade da Serra; SP já soma 19 mortes - Foto: Defesa Civil-SP/Divulgação

As fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo no fim de semana provocaram uma morte na cidade de Natividade da Serra.

O município, que fica no Vale do Paraíba, na região da serra do mar, foi fortemente atingida por vendavais no domingo (22), causando extravasamento de rios, deslizamentos, queda de energia e o desabamento da casa deste homem que morreu. Trata-se de Sérgio Luiz Cordeiro, de 67 anos.

Cordeiro desapareceu no domingo e seu corpo foi encontrado no fim da tarde desta segunda (23). Ele é a 19ª morte no estado de São Paulo desde dezembro de 2025.

Natividade da Serra é vizinha de Ubatuba (imagem em destaque), cidade do litoral norte paulista que também sofreu com tempestades no final de semana e teve duas mortes em um naufrágio. As prefeituras de Ubatuba e Peruíbe decretaram estado de emergência.

Leia também

• Chuvas deixam mais de 300 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista

• Chuva deixa uma idosa morta e 600 desalojados em São João de Meriti, no Rio

• Chuvas em Juiz de Fora: ao menos 16 mortos e dezenas de desaparecidos

Também estão em estado de atenção cidades do interior de São Paulo como Campinas e Sorocaba. O mesmo vale para a região metropolitana de São Paulo, a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba. São Paulo, capital, também tem previsão de chuvas para esta terça.

Segue a relação das vítimas desde dezembro no estado, segundo a Defesa Civil:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter