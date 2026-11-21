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Rio Grande do Sul Tempestade no Rio Grande do Sul afeta 19,6 mil pessoas em 33 cidades Boletim foi atualizado neste sábado (21)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, nesta manhã de sábado (21), que as tempestades no Estado nos últimos dias afetaram pelo menos 19.663 pessoas em 33 municípios.

A cidade mais atingida é Tupanciretã, que tem uma população de aproximadamente 20 mil habitantes e fica a 383 km de Porto Alegre. No município, o vendaval afetou mais de 15 mil pessoas, e deixou três mortos.

Entre as vítimas, o ex-vereador Ronaldo Machado Salles (PSDB).

O desastre também resultou em 60 feridos e 50 desabrigados. O cenário da cidade de destruição pode ser compreendido também nos dados materiais, que incluem 7 mil casas destelhadas, 20 escolas danificadas, 5 mil postes ou trechos de fiação danificados e 30 vias locais obstruídas.

A 270 quilômetros de Tupanciretã, outra cidade atingida foi São Domingos do Sul. Lá, mais de 1,4 mil pessoas foram afetadas.

Emergência

Diante do desastre na região, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional chegam, neste sábado, a Tupanciretã.

O governo informou que os técnicos vão prestar auxílio imediato e agilizar o reconhecimento federal de situação de emergência. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) orientou o município a decretar emergência para iniciar imediatamente a liberação de recursos para socorro das vítimas.

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